Жители Барановичей: Наша победа близка

Жители Барановичей: Наша победа близка1
- 29.12.2020, 11:08
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Горожане вышли на акцию в поддержку народного блогера Сергея Тихановского.
Cегодня ровно семь месяцев, как нелегитимная власть удерживает в заключении Сергея Тихановского.
Жители Барановичей вышли на акцию в поддержку народного блогера, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Oн смог разбудить наш народ! Жители города Барановичи хотят поддержать Сергея Тихановского и сказать, что наша победа близка. Жыве Беларусь!», — заявили участники акции.