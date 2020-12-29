Жители Барановичей: Наша победа близка 1 29.12.2020, 11:08

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Горожане вышли на акцию в поддержку народного блогера Сергея Тихановского.

Cегодня ровно семь месяцев, как нелегитимная власть удерживает в заключении Сергея Тихановского.

Жители Барановичей вышли на акцию в поддержку народного блогера, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Oн смог разбудить наш народ! Жители города Барановичи хотят поддержать Сергея Тихановского и сказать, что наша победа близка. Жыве Беларусь!», — заявили участники акции.

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