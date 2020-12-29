Эксперты рассказали, как белорусам уберечь свои деньги в 2021 году 4 29.12.2020, 11:17

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«Пузырь» продолжит раздуваться.

Еще в начале 2020 года было понятно, что простым для мировой экономики он не будет. Тем не менее, какого-то серьезного краха пока не случилось, а целый ряд факторов позволяет надеяться на быстрое выздоровление финансовой системы. Как поступать в этой ситуации инвесторам: срочно искать точки роста или повременить с новыми покупками до лучших времен? Об этом журналисты tut.by расспросили экспертов.

Как купить доллары и ничего не потерять

Евгений Коваленко Автор телеграм-канала «Лимон на чай»

С начала 2020-го года белорусский рубль просел на 20% по отношению к доллару: с 2,11 BYN до 2,57 BYN. Если смотреть на график валют за более длинный срок, то там картина еще более печальная: 800% за 10 лет.

По идее можно регулярно покупать доллары и не знать бед — многие белорусы так и поступают. Но это поможет защитить ваши сбережения лишь отчасти, потому что сам доллар тоже обесценивается (этот процесс называется инфляцией).

Среди причин нестабильности «зеленого» сейчас в основном проблемы в США: беспокойные выборы, коронавирус и связанный с ним экономический кризис. Но есть сравнительно простой и надежный способ защитить доллары от обесценивания — о нем я сейчас и расскажу.

В начале пару слов о том, что такое инфляция. Если сказать по-простому, то это ситуация, при которой цены на товары растут. Например, сегодня литр молока стоит 1,5 рубля. Хотя в 2016 году он стоил почти в два раза дешевле: 80 копеек.

И такая ситуация со всеми продуктами и услугами, а не только с молоком. Значит, корректнее говорить что обесцениваются сами деньги, а не просто растут цены на все подряд. Это и называется инфляцией.

Инфляция подъедает валюты всех стран, а не только белорусский рубль, — разница только в скорости. Где-то инфляция — 1−2-3% годовых, а где-то — 5−10−15%.

Вот, например, как изменяются цены на товары в США:

Небольшой рост цен — это даже хорошо. Люди меньше копят деньги, а стараются тратить сегодня, в результате чего компании больше зарабатывают, платят налоги, а экономика растет. Но слишком быстрый рост цен вызывает ощущение неопределенности. И вот это уже плохо.

И Национальный банк Республики Беларусь, и Российский Центробанк, и Американская Федеральная резервная система (ФРС) — все они стремятся к балансу инфляции. Чтобы она была низкой, стабильной и прогнозируемой.

Последние действия властей США разгонят инфляцию доллара. Чтобы помочь своим гражданам в пик коронавируса, власти Штатов приняли несколько пакетов помощи. По факту — «напечатали» новых денег и раздали их гражданам и компаниям

С февраля по октябрь было напечатано более $3,3 трлн. А сейчас планируют влить дополнительный $1 трлн.

Как мы уже с вами разобрались — инфляция это обесценивание валюты, а не просто повышение цены на товары. Печать новых денег напрямую влияет на инфляцию — из-за этого она увеличивается (разгоняется).

В итоге $1 000 сегодня не будут равны $1 000, которыми вы будете владеть через год. Потому что цены на многие товары вырастут.

Как сильно обесценится доллар? Точно сказать трудно. Можно лишь сравнить нынешнюю ситуацию с кризисом 2008-го. Тогда ФРС включила печатный станок и количество денег в обращении выросло на 10%. После чего инфляция разогналась с -2% до 2,8%.

Если смотреть на нынешний коронакризис, то из-за ФРС объем денег в обращении уже вырос на 15%. И это может быть не предел.

Судя по опыту 2008−2009 годов, после роста валюты в обращении и начала активного восстановления экономики, инфляция увеличивается почти на 5%. А что сейчас? Объем валюты в обращении уже вырос, но США еще не восстановились после коронавируса. Если предположить, что новая вакцина заставит американскую экономику «восстать из пепла», то в таком случае можно ожидать ускорения инфляции до 4−6%.

Как же действовать в этой ситуации, чтобы уберечь свои доллары от обесценивания? В качестве подстраховки можно инвестировать в фонды — например в бумаги iShares 0−5 Year TIPS Bond ETF. Это фонд, который инвестирует в особые облигации под названием TIPS. Ценность таких облигаций в том, что они страхуют ваши доллары от инфляции.

Работает это следующим образом: если за год инфляция в США вырастет на 5%, то цена TIPS увеличится на эту же сумму. В итоге деньги инвестора сохранят свою покупательскую способность.

Это неплохой вариант для тех, кто хочет застраховать себя вдвойне: и от инфляции белорусского рубля, и от инфляции доллара.

«Рынки были очень близки к обвалу»

Михаил Кархалев Аналитик криптобиржи currency.com

Вторая половина декабря получилась насыщенной информационно и чуть было не испортила процесс восстановления мировой экономики. Буквально на днях в Британии выявили сразу несколько новых штаммов вируса, что стало причиной распродаж рисковых активов на рынках и едва не привело к обвалу. Вероятно, что от более глубокой коррекции рынки удержала вышедшая в этот же день новость о согласовании нового пакета стимулирования на $900 млрд в США, благодаря чему рынки отыграли утраченные позиции.

Дополнительным стимулом для восстановления рынков стало желание пока еще действующего президента США Дональда Трампа выделить гражданам пособия не по $600 на человека, как договорились конгрессмены, а по $2 000. Это, безусловно, сильный сигнал для фондовых рынков, однако предложение Трампа еще должно быть принято. В любом случае, как бы ни сложилась судьба пособий, по $600 граждане США получат гарантированно. И в очередной раз направят их на покупку акций и других активов.

Хорошо это или плохо? Здесь можно однозначно ответить: хорошего мало, поскольку люди вкладывают выделяемые деньги в и без того раздутый рынок. Стандартное отклонение от средней динамики индекса S&P 500 составляет 42%. То есть, в среднем его стоимость за определенный период растет или падает на 42%. Сейчас это отклонение составляет 144% в сторону роста, что более чем в три раза превышает стандартное. Для примера, в период краха рынка dotCom аналогичный показатель был в районе 125−129% в сторону роста.

Разумеется, это не говорит о том, что вот-вот состоится обвал. Пузырь будет раздуваться и дальше, пока правительство и ФРС США не начнут сворачивать мягкую монетарную политику. Однако и рассчитывать на бешеный рост я бы тоже не стал, поскольку каждый новый ценовой уровень несет в себе повышенные риски: покупать будет все дороже и дороже, все чаще будут происходить небольшие коррекции, в результате чего итоговая доходность S&P 500 будет невысокой. Если обратить внимание на пятилетние отрезки с реинвестированием дивидендов, доходность индекса снизилась за последние 10 лет с 20% до 11% и, судя по всему, падение продолжится.

В первом квартале 2021 года нас ждет традиционное сезонное укрепление доллара США, что, разумеется, негативно отразится на стоимости евро и британского фунта. И все же инвесторы по-прежнему будут настроены на инвестиции в развивающиеся рынки, криптовалюты и золото, поскольку мягкая монетарная политика в США и ЕС будет продолжаться.

Проблемы в Китае и варианты на 2021 год

Валерий Кот, финансовый консультант

Рождественская неделя порадовала нас ростом индекса S&P 500 на 1.07%. Можно сказать, что уже традиционное ралли состоялось — за декабрь стоимость индекса выросла более чем на 12%. Традиционно рынки США отдыхают в период католического Рождества и Нового года. Обычно до середины января рынки работают с пониженными объемами.

Позитивная рождественская новость заключается в том, что Великобритания и ЕС договорились о торговой сделке до истечения крайнего срока — 31 декабря. Очень важно, что соглашение включает в себя в том числе положения о нулевых тарифах и квотах на товары, а также положения о сотрудничестве в таких областях, как авиация, транспорт, безопасность и энергетика. На фоне этой новости европейские рынки, скорее всего, вырастут.

О компаниях из прошлого обзора:

Bilibili — мобильная платформа для видео, прямых эфиров и онлайн-игр. Цена вплотную приблизилась к целевой, но позже произошел откат из-за событий, речь о которых пойдет ниже. Прогноз при этом сохраняется. Целевая цена — $89.

iQIYI (IQ) — китайская стриминговая платформа, построенная по модели Netflix. Прогноз негативный, компания привлекла дополнительное финансирование для улучшения своей инфраструктуры, однако ее модель существенно проигрывает конкурентам, таким как Douyin от ByteDance (за рубежом Китая известном как TikTok).

Опять появился повод вернуться к китайским бумагам Alibaba, акции которой на днях в моменте падали до -17%. Это минус $ 90 млрд от ее капитализации. Причина — начало антимонопольного расследования с обвинениями в давлении на продавцов, использующих платформу «Алика».

От китайского антимонопольного регулятора досталось и Tencent. Обратила на себя внимание попытка ее дочерней Huya Inc. приобрести компанию-конкурента по стримингу игр DouYu International Holdings Ltd.

Чтобы понять, что происходит с бумагами компании Alibaba, фундаментальный и технический анализ не помогут. Никто не знает, что завтра скажут чиновники. На днях Джеку Ма «было рекомендовано» не покидать страну. Завтра порекомендуют не покидать свой дом или обвинят в неуплате налогов, что может стать своеобразным «китайским «Юкосом». А может быть стороны как-то договорятся, и котировки устойчиво развернутся вверх. В этом вопросе слишком много политики. Поэтому я не считаю текущее падение хорошей инвестиционной возможностью — слишком велики и неопределенны риски. Лучше вложиться в рост китайской экономики (там пандемия уже в заключительной стадии) через индекс, например China A50.

Bank of America сформировал полноценный портфель из компаний в разных секторах экономики как заслуживающий внимание на 2021 год. Все эти бумаги входят в базу расчета индекса S&P 500. Вот эти компании:

Disney — потенциал роста в связи с открытием тематических парков и круизных путешествий, также банк отмечает высокий уровень лояльности сотрудников компании.

Hilton Worldwide — ставка на открытие экономики, простота в сравнительном анализе, компания торгуется дешево относительно доходности свободного денежного потока.

Walmart — Bank of America относит компанию к качественным акциям стоимости и отмечает ее переход к цифровым технологиям. Основным риском для акций является вторая волна рецессии в американской экономике.

Chevron (CVX) — компания сгенерировала положительный свободный денежный поток даже в 2020 году: для сравнения, свободный денежный поток крупнейшего конкурента, Exxon Mobil Corporation, составил -$3 млрд.

Allstate (ALL) — американская страховая компания.

HCA Healthcare — американская медицинская компания, управляющая сетью больниц в США и Великобритании.

Alaska Air Group — бенефициар открытия экономики.

Qorvo — компания станет бенефициаром последовательного перехода компаний на сетевые протоколы GARP, развития сетей 5G и интернета вещей.

Vale S.A. — компания станет бенефициаром прогнозируемого роста цен на железную руду, общего роста инфляции и ослабления доллара.

Realty Income Corporation — инвестиционный фонд недвижимости, который станет бенефициаром восстановления рынка аренды со значительным потенциалом роста в 2021.

NextEra Energy — компания станет бенефициаром перехода к возобновляемой и альтернативной энергетике.

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