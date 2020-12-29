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Палата представителей США проголосовала за увеличение прямых выплат американцам до $2000

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  • 29.12.2020, 11:22
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Палата представителей США проголосовала за увеличение прямых выплат американцам до $2000

За увеличение суммы проголосовали 274 человека.

Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала инициативу об увеличении размера прямых выплат большинству граждан США в рамках поддержки экономики в условиях пандемии c $600 до $2000. Об этом сообщает CNBC.

За увеличение суммы проголосовали 274 человека, против — 134.

Голосование состоялось на следующий день после того, как Дональд Трамп подписал законопроект о помощи в пандемии на сумму более $2 триллионов и о государственных расходах на весь год.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение сената, который контролируют представители Республиканской партии. Как отмечает Associated Press, результат голосования в сенате «крайне неопределенный».

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