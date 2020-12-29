Белорусским айтишникам повысили налоги 11 29.12.2020, 11:34

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Сколько миллионов заберет у них государство?

Недавно власти Беларуси увеличили ставки подоходного налога для работников ПВТ и парка «Великий камень» с 9% до 13%.

Первый замминистра финансов Дмитрий Кийко рассказал, что в IT-секторе республики трудятся около 60,5 тысячи человек, а размер средней их зарплаты — пять тысяч рублей. Это позволило сделать расчет эффекта от повышения налогов.

— Это дополнительно порядка 170 миллионов рублей, — заявил замминистра.

Получается, что всего в бюджет попадет дополнительные 66 миллионов долларов, или примерно по 1.100 долларов с одного айтишника, пишет the-village.me.

Как сообщалось ранее, налоги собираются повысить только на 2021-2022 годы. Ставки увеличатся для операторов сотовой связи, ломбардов, а также ТЦ (для них изменятся земельный налог и налог на аренду участков).

Дополнительные средства, которые будут получены от повышения налогов, направят на борьбу с COVID-19.

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