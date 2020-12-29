Эксперт по этикету рассказала, как правильно сервировать новогодний стол

Эксперт по этикету рассказала, как правильно сервировать новогодний стол1
- 29.12.2020, 11:37
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Празднование Нового года — хлопотное дельце.
Новый год – праздник хлопотный, но эти хлопоты нам только в радость. Новогодние угощения должны стоять на столе не только красиво, а и правильно. Вместе с экспертом делового и светского этикета Юлией Юдиной сайт segodnya.ua разбирался, как правильно все расставить.
"Беспокоясь о разнообразии и многочисленности блюд на новогоднем столе, мы часто забываем о сервировке.
Будь то домашний прием, или праздничный ужин для своей семьи, оформление последнего играет большую роль в общей атмосфере и создании "того самого чуда", которое все мы так ожидаем от наступающего года. Зная основные рекомендации по сервировке, вы легко сможете применять их, творчески адаптируя ваше видение вечера с классическими нормами столового этикета. Поэтому позвольте сегодня дать вам несколько рекомендаций оформления новогоднего трапезного стола. Светлых вам праздников и добрых гостей!", – говорит Юлия Юдина.
Основные правила сервировки
Сервировка стола начинается со скатерти. Классическим вариантом является белоснежная скатерть. Другие цвета скатерти допускаются, если они соответствуют вашей декораторской идее и перекликаются с посудой или украшением
На скатерть расставляются тарелки. По центру каждого места гостя располагается нижняя тарелка, которая служит подставкой под тарелку с закусками и горячими блюдами и служит в первую очередь декоративным целям. Она располагается на расстоянии 2 см от края стола
Поверх нее ставится закусочная тарелка, либо тарелка для основного блюда, это зависит от вашего меню
Слева от основной тарелки по диагонали располагается небольшая тарелка для хлеба и масла
Ножи всегда кладут с правой стороны лезвием к тарелке, вилки располагают с левой стороны
Нож для масла кладут непосредственно на тарелку для хлеба
Нож и вилка для закусок кладутся по краям, поскольку застолье обычно начинается с закусок. Далее, по отношению к тарелке, выкладываются приборы для последующих подач блюд, например, пара столовых приборов, или приборов для рыбы
Десертный набор: ножка, вилка и ложка – кладутся сразу за тарелкой, вверху, параллельно краю стола. Нож и ложку для десерта кладут ручкой вправо, а вилку – ручкой влево
Бокалы располагаются справа от тарелок в одну линию под углом 45 градусов к краю стола. Бокалы должны стоять в той последовательности, в которой подаются напитки
Несколько слов о салфетках
Традиционно свернутую салфетку размещают слева от тарелки либо непосредственно на закусочной тарелке
Салфетка может быть просто аккуратно сложена. Кроме этого, конечно, красиво использовать специальные декорированные в стилистике стола кольца, которые придадут праздничный вид
Дополните свой стол декором из свечей, невысокими композициями в новогодней стилистике и своим хорошим настроением.