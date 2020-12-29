Конвульсии путинизма 1 Александр Гольц

29.12.2020, 11:41

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Александр Гольц

Несложно предсказать, куда повернет российская законотворческая машина.

Маркес, помнится, объяснял феномен «фантастического реализма» особенностями латиноамериканской реальности: дескать, для стороннего наблюдателя она выглядит фантастичной. Точно так же происходящее в России может показаться воплощением бродячего сюжета о том, как сумасшедшие, захватившие власть в психиатрической клинике, видят в каждом нормальном человеке угрозу и стараются, как могут, эту угрозу устранить.

Любой, кто следил за «пресс-конференцией» Владимира Путина мог увидеть: главный российский начальник считает, что все неприятности в стране происходят от действий иностранных спецслужб и их агентов. Российская власть пребывает в твердой уверенности: не согласным с ней может быть либо иностранный агент, либо забубенный экстремист. И действует соответственно.

Только что Тверской суд Москвы осудил муниципального депутата, интеллигентнейшую Юлию Галямину, по так называемой дадинской статье за якобы многократное нарушение правил массовых мероприятий. Юлии навесили два года условно, чем фактически лишили возможности заниматься как политической, так и преподавательской деятельностью. При этом судья очень ловко, как ему казалось, обошел постановление Конституционного суда о том, что «лишение свободы по ст. 212.1 УК РФ назначается лишь при условии, что деяние повлекло за собой утрату публичным мероприятием мирного характера или причинение либо реальную угрозу причинения существенного вреда конституционно охраняемым ценностям». По мнению судьи Анатолия Белякова, любая не согласованная с властями акция уже по определению не является «мирной».

Уголовное преследование политической активистки было затеяно с очевидной целью — не позволить ей принять участие в предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму. Понятное дело, что нынешние парламентарии не могли остаться в стороне от усилий президентской администрации по предотвращению прихода в Думу «безответственных оппозиционеров». В конце концов, не отдавать же чужим людям свои, такие насиженные и теплые, места!

На фоне сумасшедшей активности последних дней бешеный принтер прошлой Думы кажется уже образцом неспешной вдумчивой работы. За несколько дней приняты «законы» об иностранных агентах, о новых правилах проведения митингов, о клевете. Надо сказать, все эти уложения — нечто специфическое, не имеющее ничего общего с правом. Так, закон об иностранных агентах обеспечивает власть возможностью объявить агентом любого, кто занимается хоть какой-то общественной деятельностью, в связи с «оказанным на него иностранным источником либо действующими в интересах иностранного источника гражданами Российской Федерации, российскими организациями воздействием, выражающимся в поддержке указанных видов деятельности (включая предоставление денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи)». В переводе с думского это означает, что человек становится иностранным агентом, если ему дал взаймы другой человек, получивший ранее гонорар за границей. Очевидно, что такой закон может быть использован для клеймления любого, кто вызвал чем-то неодобрение властей.

Другой закон требует от организаторов митингов создавать расчетный счет, фиксировать и передавать по требованию властей данные на любого человека, кто дал деньги на проведение массового мероприятия. Закон о клевете допускает наказание за клевету в отношении неустановленной группы лиц.

Как сообщают СМИ, весь этот бред — результат принятого на самом верху решения о закручивании гаек, которое является ответом на протесты в Хабаровске, выступления против фальсификации выборов в Беларуси и, вы будете смеяться, избрание Джо Байдена американским президентом. Если так, то следует признать: паранойя перешла в какую-то иную, стремительно прогрессирующую стадию. Несложно предсказать, куда повернет российская законотворческая машина.

Рано или поздно власть поймет, что следует перестать пытаться ограничивать каждое из прав граждан. Лучше просто запретить их скопом. Объявить, к примеру, «Единую Россию» новой руководящей и направляющей, поручить только ей выдвижение кандидатов блока единороссов и беспартийных. Затем за отсутствием необходимости отменить постоянное пребывание членов Госдумы и Совета Федерации в Москве (разумеется, с сохранением содержания). Депутатам достаточно приехать на пару недель, чтобы объявить законами очередные распоряжения, написанные в администрации главного начальника. Определенно, эта схема выглядит в данном контексте самой логичной.

Впрочем, можно поступить еще рациональнее: принять закон «О введении самодержавия», где предусмотреть наделение депутатского корпуса титулами графов и баронов. Ну и, само собой, выделить душ по пятьсот крепостных…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»

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