закрыть
29 декабря 2020, вторник, 14:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Караев - о Сергее Тихановском: Нет на него статьи - надо придумать и посадить надолго

42
  • 29.12.2020, 12:02
  • 10,043
Караев - о Сергее Тихановском: Нет на него статьи - надо придумать и посадить надолго
Юрий Караев
Фото: «Наша Ніва»

В Сети появилась аудиозапись, где экс-министр внутренних дел требует совершить должностное преступление.

Телеграм-канал BYPOL опубликовал аудиозапись с речью бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева о том, что нужно сфабриковать уголовное дело в отношении Сергея Тихановского:

«Хорошо, что его (Сергея Тихановского — ред.) хлопнули. Жалею только, что поздно. Хотя вы же в октябре мое внимание на это обращали. Мы с комитетовскими работали вместе. И хорошо, что у всех мудрости хватило хоть когда-то его увидеть и хлопнуть. Пусть вопит весь мир: - «По пределу, по беспределу»… Он опаснее всех этих Бабариков. Он разрушитель государства. Нет на него статьи - надо придумать и посадить его надолго»., — говорит человек с голосом, идентичным голосу Юрия Караева.

Напомним, что Юрий Караев лично отдал приказ о совершении провокации с участием проститутки Елены Кузьминой по кличке «Ламбада», в результате чего в Гродно был арестован народный блогер Сергей Тихановский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Привет, сосед!
Привет, сосед! Ирина Халип
Сбудется и наше общее желание!
Сбудется и наше общее желание! Андрей Санников
Беларусь как сказка
Беларусь как сказка Вадим Жартун
Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип