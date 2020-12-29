Худрук Купаловского театра Николай Пинигин: Пусть в следующем году Бык поможет белорусам 2 29.12.2020, 12:23

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Николай Пинигин

Фото: «Радыё Свабода»

Время Крысы уходит.

Что пожелать Беларуси в 2021 году? «Радыё Свабода» собрало пожелания от известных людей. Слово — художественному руководителю уничтоженного властями Купаловского театра Николаю Пинигину:

«В связи с коронавирусом пожелал прежде всего всем белорусам здоровья.

Остальное все вы сами знаете — что глобально должно измениться.

Год Крысы закончился, наступает год Быка. Желаю всем людям в следующем году, чтобы Бык помог стране. 2020 – год Крысы, это был плохой год для всех: здесь и «корона», и политические события. Надеюсь, что Бык принесет стране что-то новое, потому что он упрям», – рассуждает художественный руководитель Купаловского театра Николай Пинигин.

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