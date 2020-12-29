Идеальный шторм 29.12.2020, 12:32

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Как белорусская экономика пережила 2020 год и что ее ждет дальше.

В этом году белорусскую экономику не по-детски штормило. Нефтяные войны, пандемия коронавируса, политический кризис негативно повлияли на многие показатели. В следующем году роста ждать не приходится, пишут naviny.by.

Идеальный шторм

Экономический год для Беларуси не задался с самого начала. С января Россия прекратила поставки нефти из-за ценовых разногласий. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы сократили объемы производства. Пока шли переговоры, Беларусь возила более дорогое сырье из Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии, США.

В марте прилетел черный лебедь в виде коронавируса. Рынки отреагировали падением цен на сырьевые товары. Доходы от продажи белорусских нефтепродуктов снизились.

Из-за пандемии COVID-19 предприятия столкнулись с падением спроса и выручки. Больше всего пострадали туристическая индустрия и сфера общественного питания. Работникам сокращали зарплаты и премии, их переводили на неполный рабочий день и отправляли в отпуска за свой счет. Некоторые предприятия заявили о приостановке деятельности и увольнении части сотрудников.

Частному бизнесу дали послабления по налогам и аренде, но для восстановления этого оказалось недостаточно. При этом государственные заводы получили существенную финансовую поддержку от властей. Это позволило им поддерживать объемы производства на прежнем уровне.

В июне и июле ситуация немного успокоилась. Поставки российской нефти возобновились. Пандемия пошла на спад. Но в августе сразу после президентских выборов грянул политический кризис.

Массовые акции протеста против фальсификаций итогов выборов очень жестко подавлялись силовиками. Доверие к государственным институтам было подорвано. Беларусь погрузилась в политическую неопределенность.

Население побежало покупать валюту и забирать вклады. Курс доллара и евро подскочил, банки столкнулись с нехваткой ресурсов. Потребительское кредитование было приостановлено, бизнесу стало сложнее взять займы.

В октябре пришла вторая волна коронавируса, которая оказалась масштабнее первой. Государственным предприятиям власти продолжили помогать. Частный же бизнес остался фактически один на один с возникшими проблемами.

Поддержавшие забастовочное движение малые и средние частные предприятия из-за давления властей стали закрываться. Из Беларуси стали уезжать айтишники и врачи. Под западные санкции угодили не только чиновники, но и ряд белорусских предприятий. Страна попала под идеальный шторм экономического и политического кризиса и впала в депрессию.

«Год у нас выдался такой, что каждый раз, когда казалось, что у нас всё плохо, в итоге оказывалось, что это только начало и совсем не дно», — подытожил экономические события года в комментарии для Naviny.by экономист Лев Львовский.

Работа на склад

На фоне соседних стран в Беларуси ожидается небольшое снижение ВВП по итогам этого года. Министерство экономики прогнозирует спад в 0,8%. Во время пандемии белорусские заводы не останавливались и продолжали производить товары на склад при упавшем спросе.

Однако старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб не видит в этом поводов для радости. По его мнению, такое поведение демонстрирует неадаптивность экономики к изменениям внешних условий, что имеет свои последствия.

«В ситуации с ковидом, который привел к снижению спроса, видно, что экономика не реагирует на это адекватным снижением производства, а продолжает прежними темпами, как и во времена отсутствия ковида, работать на склад. С одной стороны, работа на склад позволяет поддержать показатель ВВП. С другой, это сильно ухудшает финансовые показатели промышленных предприятий», — отметил Вадим Иосуб.

За девять месяцев этого года количество убыточных организаций выросло на треть (до 1185). Сумма чистого убытка убыточных организаций увеличилась в 6,7 раза (6,4 млрд рублей). Из-за финансовых проблем на предприятиях под угрозой оказывается макроэкономическая стабильность в стране.

«Из-за дефицита финансов крупные предприятия перестают платить друг другу и банкам. Это приводит к ухудшению финансовой дисциплины. У нас это пытаются лечить точечными финансовыми вливаниями. Но эти вливания денег давят на цены и на курс. То есть, ухудшается ситуация с макроэкономической стабильностью», — отметил финансовый аналитик.

Медленная стагнация

Следующий год не обещает ничего хорошего для белорусской экономики. Риск влияния пандемии COVID-19 на экономику сохранится, считает Иосуб.

По его словам, тяжело спрогнозировать, насколько быстро удастся победить коронавирус, поэтому восстановление внешнего спроса на белорусские товары остается под вопросом.

А вот давление политических процессов на экономику страны в следующем году будет только нарастать.

«Хорошему взяться неоткуда. Тут можно рассуждать на тему, насколько будет плохо. Небольшое падение в 1-2% было наилучшим вариантом. Я не вижу условий, при которых экономика смогла бы выйти на рост в следующем году», — подчеркнул Вадим Иосуб.

Лев Львовский также прогнозирует стагнацию в следующем году — падение ВВП до 2%.

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