Хорошее начало, чтобы поставить Путина на место 1 29.12.2020, 12:47

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Во-первых, Запад покончит с «Северным потоком-2».

Москва изображает оскорбленную каждый раз, когда Запад осмеливается указать на ее преступления, пора покончить с этой практикой.

Отравления, убийства, войны - Владимир Путин делает все, что ему только заблагорассудится. И как только Берлин перестает молча наблюдать за этим, Москва вводит ответные санкции. С этим пора покончить. И для начала можно попрощаться с "Северным потоком-2".

Об этом пишет немецкое издание Die Welt (перевод — unian.net). Не надо размышлять слишком долго. Пришло время сказать четко: германо-российские отношения достигли найхудшего состояния за все время после завершения Холодной войны. Они улучшатся только в том случае, если Берлин будет делать то, чего желает Москва: молчать, на любую провокацию отвечать смирением, сопровождать амбициозное поведение России в манере терапевта и продолжать петь старую песню о партнерстве в сфере безопасности. Как говорит старый лозунг: "Путин такой, какой уж есть".

"И правда, президент России такой, как есть. Именно поэтому он приказал убить Сергея Скрипаля в Великобритании и Селимхана Чангошвили в парке Тиргартен в Берлине. Именно поэтому он оккупировал Крым, нарушив международные законы, и до сих пор ведет войну против Украины", - пишет издание.

Германо-российские отношения могли бы стать лучше, если бы Берлин и дальше повторял старые тезисы политики разрядки. Это точно. Но сделает ли это Европу более безопасной? Отвечает ли это немецким и европейским интересам? Опыт говорит, что молчаливая нерешительность возбуждает автократов и тоталитарных правителей не меньше, чем афродизиак. Она поощряет таких, как Путин, идти на пролом, презирая соседей и международные правила.

Теперь Властелин Кремля даже ввел санкции против Берлина и некоторых европейцев за то, что посмели выразить протест против покушения на Алексея Навального. Годами Россия изображала обиду, когда Запад осмеливался указывать ей на ее преступления: на заказные убийства и удары в спину.

Наконец ответ на все это должен быть жестким. Разве можно поддерживать крупный германо-российский проект, который был запущен больше по политическим причинам, чем по экономическим? Тем более, когда один из партнеров ведет себя, как топор в лесу. Федеральное правительство Германии должно отказаться от "Северного потока-2". Это укрепит Европу и покажет путинской России, что ее агрессивная политка будет иметь болезненные последствия.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании-французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против " Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода " Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

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