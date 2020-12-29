The Washington Post: Что Китай пытается скрыть о коронавирусе 5 29.12.2020, 12:54

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ФОТО: GETTY IMAGES

Несколько вопросов о событиях в Ухане.

Что Китай пытается скрыть? Именно этот вопрос возникает после решения Пекина привлечь к уголовной ответственности 37-летнюю журналистку Чжань Чжан, которая освещала ситуацию в охваченном пандемией Ухане, размещая короткие видео о распространении болезни на первой стадии глобальной пандемии. Женщину приговорили к четырем годам тюрьмы. Ее задержали, как и нескольких других китайских журналистов, которые пытались рассказать подробнее о вспышке болезни в Ухане. Чжан обвинили "в поисках поводов для споров". Это ожидаемое обвинение со стороны властей Китая с целью подавить инакомыслие, пишет The Washington Post (перевод - "Зеркало недели. Украина").

Чжан - бывший юрист, провела три месяца в Ухане и опубликовала 122 видео на YouTube, первое из которых она назвала "Мое право на свободу слова". Она прибыла в город 1 февраля, и ее первое впечатление сопровождалось настоящим шоком.

"Не было ни души. Такое впечатление, что я попала на съемочную площадку сразу после окончания съемок и все покинули ее. Мир казался ненастоящим ", - сказала журналистка.

Она поехала туда, услышав, что люди в Ухане чувствуют себя брошенными. Ее записи подтвердили хаос в больнице. Когда сотрудник службы безопасности увидел ее и приказал прекратить съемки, она решила сделать больше - начать путешествовать пострадавшим городом в феврале и марте, выкладывая свои видео в Интернете, чтобы все видели.

Ее сообщения настолько обеспокоили власть, что журналистку арестовали. В тюрьме она объявила голодовку в знак протеста.

"Эпидемическая реакция Китая была открытой и прозрачной на каждом шагу. Информация является четкой, и факты говорят сами за себя", - сказал 23 сентября пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Если все действительно прозрачно, то почему задержаны еще трое китайских журналистов?

В течение последних месяцев Китай настаивал на том, что лидер Си Цзиньпин вел героическую кампанию с целью остановки вируса. На самом деле чиновники в Ухане пытались заблокировать информацию о новой болезни в декабре 2019 года, и когда восемь врачей выразили обеспокоенность относительно ранее неизвестного вируса, им был объявлен выговор за распространение ложных слухов.

В начале января состоялась вторая попытка скрыть информацию, поскольку местная и национальная китайская власть фактически молчала, пока вирус уже распространялся. Высшие должностные лица Китая, включая самого Си Цзиньпина, еще в начале месяца знали о распространении болезни среди людей, но публично ничего не заявляли до 20 января. Официальное число смертей от коронавируса в Китае, кажется, является заниженным. Недавно китайские чиновники начали говорить о том, что новый вирус на самом деле впервые появился за пределами Китая.

Что же тогда пытается скрыть Пекин? Независимое и прозрачное исследование происхождения вируса является необходимым моментом для успешной подготовки и предотвращения будущей пандемии. Арест китайских журналистов вызывает глубокие сомнения относительно того, действительно ли можно доверять Китаю в проведении открытого и честного расследования, резюмирует издание.

Вспышка коронавирусного заболевания COVID-19 была зафиксирована в китайской провинции Ухань в декабре 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию пандемией в марте 2020 года.

Отметим, что власти Уханя скрывали важную информацию об эпидемии, включая количество инфицированных и умерших, а также данные о путях распространения коронавируса.

Через год после начала пандемии Пекин разрешил команде экспертов ВОЗ посетить Ухань для проведения эпидемиологического расследования.

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