Жители минского Востока поздравили свободных белорусов с праздниками

Пожелания сходятся у всей страны.

Жители минского микрорайона Восток поздравляют всех свободных белорусов с наступающими праздниками.

Поздравления записали в том числе и дети.

Видео опубликовал телеграм-канал "Хартия-97%".

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