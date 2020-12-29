Жители минского Востока поздравили свободных белорусов с праздниками
- 29.12.2020, 13:30
Пожелания сходятся у всей страны.
Жители минского микрорайона Восток поздравляют всех свободных белорусов с наступающими праздниками.
Поздравления записали в том числе и дети.
Видео опубликовал телеграм-канал "Хартия-97%".
Жители столичного микрорайона Восток поздравляют всех свободных белорусов с наступающими праздниками! Жыве Беларусь! pic.twitter.com/APj2DbD4lv— charter97.org (@charter_97) December 29, 2020