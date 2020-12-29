Топ-менеджер российской госкорпарации Карина Цуркан получила 15 лет за «шпионаж» 1 29.12.2020, 13:40

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Карина Цуркан

Фото: ТАСС

Защита связывает ее преследование с конфликтом с «властями» Приднестровья.

Мосгорсуд приговорил бывшего члена правления госкорпорации «Интер РАО» Карину Цуркан к 15 годам колонии по обвинению в шпионаже. Такое решение вынес судья Андрей Суворов, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Цуркан была арестована в июне 2018 года после по меньшей мере трехлетней оперативной разработки, ее дело стало одним из самых громких дел о шпионаже в России последних лет. Гособвинитель Борис Локтионов (заменивший прокурора Амалию Устаеву, ушедшую в отставку в середине процесса) просил назначить Цуркан 18 лет колонии — срок, близкий к максимальному.

Адвокаты и сама Цуркан, которая в начале 2020 года была ненадолго освобождена из-под стражи, утверждали, что дело строится на фальшивых доказательствах и оно может быть связано с конфликтом Цуркан с властями Приднестровья, с «рейдерским захватом» ее должности или попыткой спецслужб отвести удар от «настоящего» шпиона.

Что вменяли Цуркан

В окончательном обвинении утверждалось, что Цуркан в 2004 году была завербована полковником молдавских спецслужб Александром Попеску и негласно сотрудничала с молдавской Службой информации и безопасности (СИБ). Цуркан якобы имела оперативный псевдоним Карла и весь этот период получала вознаграждение в крупном размере (его сумму Следственное управление ФСБ не уточняло, утверждал защищающий Цуркан адвокат Иван Павлов).

В середине 2015 года Цуркан, по версии следствия, направила в молдавскую спецслужбу секретную информацию о поставках электричества из России на территорию Украины, полученную от замминистра энергетики Вячеслава Кравченко. Так, Цуркан участвовала в подготовке засекреченного письма Минэнерго в правительство, а затем — в правительственном совещании, по итогам которого было составлено засекреченное поручение президента. Эти материалы Цуркан, как утверждается в деле, в сентябре 2015 года передала СИБ Молдовы. Следствие не конкретизирует способ передачи информации (уточняется лишь, что это был «закрытый канал связи»), но утверждает, что конечным получателем этих сведений были органы НАТО.

В первой версии обвинения речь шла о передаче молдавским спецслужбам информации по трем темам, говорила Цуркан в интервью РБК. Кроме передачи энергии на Украину это поставки российского газа в Молдавию и поставки электроэнергии в Крым. В первом случае речь шла о размере долга «Молдовагаза» перед российской стороной (при этом, как указывала Цуркан, власти Молдавии не могли не быть в курсе его объема, поскольку компания принадлежит в том числе правительству страны), во втором — об инициированном украинской стороной повышении цены на поставку электроэнергии в Крым. При этом договор с новыми условиями был подписан 2 июля 2015 года, а Цуркан, по версии следствия, в сентябре того же года сообщила о нем своим кураторам в СИБ как о готовящемся.

«Было бы странно, чтобы я отчитывалась, что планируется к подписанию то, что на самом деле уже подписано. Более того, за этот период произошло еще одно изменение условий договора. То есть условия уже дважды изменились, а я продолжаю якобы писать в Молдову, что планируются изменения», — говорила она.

В итоге специалисты Минэнерго, у которых следствие ФСБ заказало экспертизу в рамках дела, признали информацию об электричестве для Крыма и газе для Молдавии несекретной, в окончательное обвинение они не попали, говорил РБК Павлов.

На чем строилось обвинение

Со слов Цуркан и ее защиты, следствие ФСБ доказывало сотрудничество Цуркан с молдавской разведкой тремя документами. Первый — это пятистраничная ксерокопия агента СИБ Молдавии с персональными данными, совпадающими с данными Цуркан. Анкета была заполнена от руки, датирована 2004 годом, а ее копия была якобы получена оперативниками ФСБ из «источника, не подлежащего раскрытию». Цуркан и ее защита утверждали, что бланк такой анкеты есть в свободном доступе в интернете, а часть персональных данных, которые там указаны, действительно стали данными Цуркан намного позже 2004 года. «Указанный адрес стал реально моим в 2010-м. Указанное место работы стало моим в 2006 году. Образование — еще позже, ближе к 2015-му. Фотография на анкете была сделана при оформлении моего паспорта в 2008 году», — рассказывала Цуркан.

В анкете названы предполагаемые контактные лица, к которым Цуркан якобы имеет доступ. Среди перечисленных сама Цуркан называла бывшего министра обороны и национальной безопасности Молдовы, директора СИБ, посла в России и в дальнейшем советника главы РАО «ЕЭС» — Валерия Пасата; он назван человеком, который обеспечил ее карьерный рост в российской корпорации. Также в списке бывший президент Молдавии Игорь Додон, сын другого бывшего президента Олег Воронин, бывший министр экономики Валерий Лазэр, бывший «президент» Приднестровья Игорь Смирнов, руководитель «спецслужб» Приднестровья Владимир Антюфеев и бывший руководитель «Интер РАО» Евгений Дод. С частью из них Цуркан не знакома, утверждала она. Кроме того, в одной из справок-меморандумов ФСБ утверждалось, что Цуркан входит в ближний круг одного из самых влиятельных бизнесменов Молдовы преследуемого в России, — Владимира Плахотнюка, говорила она РБК.

Анкета содержит ошибки в румынском языке, которые не мог бы допустить его носитель, утверждали обвиняемая, ее защита и приглашенный адвокатами в суд эксперт-переводчик. Так, Цуркан несколько раз названа в мужском роде. Вызывает сомнения и то, как в этом документе названо непризнанное государство Приднестровье, говорил РБК Павлов: там фигурирует написанная латиницей аббревиатура PMR (это сокращение от российского названия — Приднестровская Молдавская Республика), тогда как в румынском языке страна называется иначе — Republica Moldovenească Nistreană.

Второй документ, лежащий в основе обвинения, — это якобы перехваченные российской разведкой рапорты из СИБ Молдовы в один из интеграционных центров НАТО. Их текст представляет собой дословный перевод на английский язык секретных писем в правительство России от министра энергетики Александра Новака и его заместителя Анатолия Яновского. Цуркан, по ее словам, не имела к ним доступа, поскольку эта переписка составляла гостайну.

Третий документ — это показания секретного свидетеля, как утверждается, сотрудника российских спецслужб, добывшего свидетельства шпионажа Цуркан. Во время допроса в суде (находясь в отдельном помещении и беседуя с участниками процесса с помощью технических средств, меняющих тембр голоса) он отказался раскрывать источник доказательств, говорил РБК Павлов.

О чем заявляла защита Цуркан

Цуркан категорически отрицает вину. Она утверждает, что никогда не сотрудничала со спецслужбами других стран, не знакома с полковником Попеску (который реально существует и много выступает в молдавских СМИ в качестве эксперта) и, кроме того, не имела доступа к секретным документам. Признанная гостайной информация о поставках «в определенный период» электричества из России на Украину на самом деле широко обсуждалась «представителями российских органов власти в открытом режиме с участием широкого круга лиц, не имеющих допуска к государственной тайне, в том числе из числа иностранных граждан», — говорила она в суде.

«Дело Карины Цуркан уникально тем, что если в других подобных делах мы обычно не оспариваем лежащие в основе обвинения факты, а расходимся с нашими процессуальными оппонентами в их правовой оценке, то в этом деле мы оспариваем как достоверность основных обвинительных утверждений, так и оценку стороной обвинения фактических обстоятельств дела», — заявлял в суде Павлов. Улики, добытые из неизвестного источника, невозможно проверить в суде, а значит, по закону они не могут лежать в основе обвинения, пояснял адвокат. По его мнению, дело Цуркан может иметь последствия не только для нее самой, поскольку в нем, «как на закрытом полигоне», проверяются на прочность стандарты доказывания в уголовном процессе и порог допустимости доказательств.

Павлов допускал, что документы о связи Цуркан с молдавской разведкой «могли быть специально «подброшены» нашим разведчикам, например, чтобы отвести подозрения от настоящего агента, работающего в энергетическом секторе России». Кроме того, личными данными Цуркан мог быть легендирован другой человек — такая практика существует, утверждал Павлов. Еще она версия защиты — «рейдерский захват» должности Цуркан со стороны недоброжелателей из «Интер РАО».

На процессе в качестве свидетеля защиты допрашивался глава «Интер РАО» Борис Ковальчук. В числе прочего он сообщил, что у Цуркан был конфликт с «президентом» Приднестровья Евгением Шевчуком из-за цены на газ для принадлежащей «Интер РАО» Молдавской ГРЭС, и этот конфликт привел к остановке работы этой станции.

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