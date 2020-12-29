В Италии аналог «британского штамма» коронавируса обнаружили еще в августе

В Италии аналог «британского штамма» коронавируса обнаружили еще в августе1
- 29.12.2020, 13:39
«Итальянский вариант» был обнаружен в Брешии.
Вариант коронавируса Sars-CoV-2, очень похожий на тот, что распространяется в Великобритании, циркулирует в Италии с начала августа.
Об этом пишет итальянская газета La Repubblica, сообщает "Европейская правда".
"Итальянский вариант" был обнаружен в Брешии и предшествует штамму, который появился в конце сентября в Соединенном Королевстве, а затем распространился в Европе, рассказал глава Итальянского общества вирусологии Арнальдо Карузо.
Медики обнаружили этот вариант вируса случайно, наблюдая за пациентом, который переболел коронавирусом в апреле. В августе несколько тестов снова показали положительный результат.
"К нашему удивлению, мы нашли новый вариант коронавируса, похожий на английский штамм, но не идентичный ему", - сказал Карузо.
При этом Карузо отмечает: точно не известно, появился ли английский вариант коронавируса в конце сентября, как и итальянский в начале августа. Группа итальянских эпидемиологов провела временной анализ, который показал, что новый итальянский вариант коронавируса мог появиться примерно в начале июля.
В декабре Великобритания признала распространение в стране нового штамма COVID-19, который способен распространяться гораздо легче. В связи с этим правительство ввело новые ограничения в Англии, а несколько стран закрыли авиасообщение с Соединенным Королевством.