Запасы золота в российских банках упали до минимума за полтора года 1 29.12.2020, 13:56

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Тенденция может усилиться в начале 2021 года.

В ноябре вложения российских банков в драгоценные металлы откатились к уровню начала года, следует из статистики Банка России. На 1 декабря остатки на счетах, на которых отражаются подобные активы, составили 272,9 млрд руб. против 272,3 млрд на 1 января. За ноябрь объем вложений в драгметаллы сократился на 75,5 млрд руб., или на 21,7%. Падение показателя продолжается третий месяц подряд, и на 1 декабря в пересчете на золото вложения снизились на 15%, до 61,9 т, оценил аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Это минимальный объем запасов золота с лета 2019 года: тогда на 1 июля у банков было 54,5 т золота, передает РБК.

Как пандемия повлияла на стоимость золота и запасы банков

Рост заболеваемости COVID-19 подогрел интерес инвесторов к защитным активам, в частности к золоту. В 2020 году стоимость фьючерсов на этот металл чутко реагировала на события вокруг пандемии. Цена золота устойчиво росла с весны, летом обновила рекорд 2011 года, поднявшись выше $2000 за унцию, — рост спроса на металл обеспечила публикация данных о рекордном падении ВВП США во втором квартале. Но к сентябрю, когда фармкомпании начали сообщать о первых успехах в создании вакцины против коронавируса, цена золота начала снижаться. Интерес инвесторов к этому активу вернулся в декабре на новостях об обнаружении нового штамма COVID-19 в Великобритании.

Как следует из данных ЦБ, российские банки активно наращивали вложения в драгметаллы в мае, июне, июле и августе. Так, на 1 сентября объем запасов в пересчете на золото достиг максимума за все время раскрытия статистики — 121 т. Опрошенные РБК эксперты отмечали, что поддержку этому тренду оказал рост цен на металл и сезонное увеличение золотодобычи в России.

На 1 декабря лидерами по объемам драгоценных металлов на балансе остаются ВТБ (37,5 т), Сбербанк (7,1 т), Газпромбанк (5), «Открытие» (4,5 т), Азиатско-Тихоокеанский банк (2,6 т) и Совкомбанк (1,3 т), следует из их отчетности.

Почему достигнут новый минимум

В конце года запасы драгметалла на балансах банков традиционно падают, отмечает Осадчий. Например, по данным ЦБ, в ноябре 2019 года вложения банков в драгметаллы в пересчете на золото сократились на 15,6% в денежном выражении и на 13,9% в тоннах. В ноябре 2018 года спад был более заметным — на 38,6 и 39,7% соответственно. Параллельно с объемами запасов снижается и активность операций банков с драгоценными металлами: обороты на соответствующих корреспондентских счетах в зарубежных банках падают. В ноябре этого года они составили 671 млрд руб., почти на четверть ниже октябрьских показателей, добавляет эксперт.

«Банки являются посредниками на рынке драгметаллов, а не инвесторами. После ухода с российского рынка ЦБ как основного покупателя банки переключились на продажу золота за рубеж», — напоминает Осадчий. С 1 апреля 2020 года Банк России приостановил покупки золота на внутреннем рынке.

Кредитные организации по-прежнему могут оперировать физическим золотом в интересах своих клиентов — золотодобытчиков и аффинажных заводов. В 2020 году промышленники получили право самостоятельно экспортировать драгметалл по генеральным лицензиям, но собеседники РБК в банках утверждали, что значительный объем продаж пока проходит при их посредничестве.

«Объемы физического золота на балансе банка могут меняться в связи с сезонностью бизнеса и сроками экспортных операций», — сообщил представитель ВТБ. Он подчеркнул, что волатильность остатков не несет для банка ценовой риск — кредитная организация хеджирует такие сделки.

Снижение объемов физического золота в конце года связано с активными продажами драгметаллов на международном рынке, поясняет руководитель департамента по операциям с драгоценными металлами Совкомбанка Елена Магера: «Цены на золото упали, и спрос со стороны потребителей увеличился».

Сейчас корпоративные клиенты проводят ребалансировку портфелей, стремятся зафиксировать прибыль, подтверждает управляющий директор аналитического управления банка «Открытие» Даниил Каримов. Он отмечает, что надежда на массовую вакцинацию снизила вероятность затяжного спада мировой экономики — как следствие, изменились ожидания по дальнейшему стремительному росту стоимости золота.

Прогнозы на 2021 год

Как отмечает Каримов, в следующем году инвестиционный спрос на золото все же остается высоким из-за неопределенности и рисков в глобальной экономике. «Текущая конъюнктура рынка золота указывает на сохранение потенциальной возможности зафиксировать новый пик роста цен в 2021 году. Сокращение инвестиций в золото ожидается во второй половине 2021 года, когда более явные сигналы восстановления мировой экономики и распространение вакцины от COVID-19 постепенно будут сглаживать риски», — полагает аналитик.

В Совкомбанке считают, что в 2021 году цены на металл останутся в диапазоне $1800–1900 за унцию. Поддержку активу может оказать мягкая денежно-кредитная политика крупнейших центральных банков, но восстановление мировой экономики после вакцинации от COVID-19, наоборот, окажет давление на цены.

«Золото не просто сохранит традиционную привлекательность как «тихая гавань», но также проявит характеристики рискованных активов», — полагает стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе. «Одним источником поддержки, видимо, будет дальнейшее ослабление доллара, в последнее время резко упавшего. Мы ожидаем, что в первом квартале 2021 года проявятся тенденции, похожие на те, что наблюдались в начале 2020 года, когда конгресс США одобрил фискальное стимулирование в объеме более $2 трлн, что поддержало расходы и уверенность потребителей. Если инфляционные ожидания усилятся, реальные ставки окажутся под еще большим давлением, что обеспечит поддержку котировкам золота», — поясняет аналитик.

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