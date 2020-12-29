ВОЗ: Нам придется научиться жить с коронавирусом 29.12.2020, 14:32

COVID-19 суждено стать постоянной инфекцией.

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что коронавирус, скорее всего, станет эндемической инфекцией и миру придется научиться жить с COVID-19.

Об этом пишет «Новое время» со ссылкой на The Guardian.

По словам эксперта ВОЗ по инфекционным болезням Дэвида Хеймана, вирусу суждено стать постоянной инфекцией.

«Мир надеялся на коллективный иммунитет, что темпы распространения снизятся, если у достаточного количества людей будет иммунитет», — сказал он на брифинге.

Но Хейман сказал, что концепция коллективного иммунитета была неправильно понята.

«Судя по всему, SARS-CoV-2 станет эндемическим, как и четыре других коронавируса, поражающих человека, и что он будет продолжать мутировать по мере размножения в клетках человеческого организма, особенно в местах с более интенсивной передачей», — сказал представитель ВОЗ.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан добавил, что существование вакцины, даже с высокой эффективностью, не является гарантией того, что коронавирус будет полностью искоренен.

Райан предупредил, что следующая пандемия может быть еще более тяжелой. «Эта пандемия была очень тяжелой… она затронула все уголки планеты. Но она не обязательно является самой масштабной», — сказал он.

В мире с начала пандемии зарегистрировали свыше 81 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,77 млн человек умерли.

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