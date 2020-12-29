В России разгорается битва за президентский трон 6 Александр Коваленко, sprotyv.info

29.12.2020, 15:00

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Фото: AP

В борьбу включились представители ключевых силовых структур.

Уходящий год Крысы, похоже, все же решил расставить точки над "i" в вопросе "транзита власти" именно на прощание, а не передавать эту эстафетную палочку следующему бегуну в цепочке. И в данном случае, я имею ввиду причины, по которым внутри российских силовых структур, а именно тандема ФСБ-СВР, по нарастающей, с середины сего года обострялась внутриведомственная борьба. Но, обо всем по порядку.

Так, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, которого многие не воспринимают всерьез, но который играет роль ретранслятора нарративов высшего порядка, перечислил политиков, которые могут стать преемниками Владимира Путина на посту президента Российской Федерации.

Жириновский заявил, что на пост главы государства (при живом-то Путине, получившем карт-бланш царствования минимум на декаду) могут претендовать премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и бывший глава Кабинета министров Дмитрий Медведев.

На самом деле, Владимир Вольфович озвучил три кандидатуры, а не четыре, а именно, ключевых представителей силовых структур РФ: ФСБ, ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ), СВР, а точнее — Мишустин, Шойгу и Нарышкин.

Разумеется, Медведева не стоит сбрасывать со счетов, ведь он является фигурой от старой питерской "чекистской" гвардии в лице главы Совбеза Патрушева. Однако, позиции "старой гвардии" явно пошатнулись под напором новых претендентов на властные посты. Особенно после масштабного давления на аппарат Патрушева. А после отправки на пенсию генерала армии Сергея Смирнова — правой руки Патрушева, стул под структурным мастодонтом зашатался как никогда ранее.

Михаил Мишустин так же попал под большую раздачу, благодаря масштабному вбросу в открытое пространство информации о его экс-зяте Александре Удодове, которым вплотную занялась немецкая прокуратора.

В миру уже давно известна фраза, что у Путина на уме — то у Вольфовича на языке. А потому и не удивительно, что в числе претендентов на пост президенты, мы увидели фамилию Нарышкина, на которого сейчас осуществляется мощнейший прессинг как со стороны информационных, расследовательских ресурсов ГРУ, так и ФСБ, о чем я писал в материале «Итоги года большой политической "Игры престолов" ФСБ, СВР и ГРУ». Кстати, в этом материале я так же обратил внимание на то, как топящие друг друга прежде ресурсы ФСБ и ГРУ, объединились в атаке на главу СВР РФ.

Но, увлекательнее всего то, что в то время, как Мишустин, Шойгу и Нарышкин схлестнулись в битве за трон, под эгидой неизбежности транзита власти, совершенно не у дел и абсолютно чистый остается Дмитрия Медведев. Единственное как задевают плацдарм Патрушева, в этой битве пауков не на жизнь, а на смерть, так это косвенными атаками на «смотрящих» с Лубянки.

Таким образом, пазл сошелся, и нынешние межведомственные и внутриведомственные разборки приобретают больший смысл, нежели буквально полгода назад. И смысл этот куда более существенный, нежели банальная борьба за финансовые потоки в период серьезных бюджетных ограничений. Но интересно в это баталии нечто иное. А именно то, что реальным претендентом на "наследный трон" может оказаться совершенно неожиданная фигура.

Наблюдаем!

Александр Коваленко, sprotyv.info

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