Главный герой года 3 Андрей Жвалевский

29.12.2020, 15:21

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Андрей Жвалевский

Это слово сейчас звучит гордо.

В Минске (и не только) на дорогах — каток. Дворами вообще ходить невозможно, да и на тротуарах ноги разъезжаются. Поэтому переживали за наших пенсионеров — как у них пройдет марш? Наши бабушки и дедушки поступили мудро. Собрались во внезапном месте, у Западного рынка. Маршировать не стали, постояли с флагами, поскандировали. В Бресте тоже устроили стоячий митинг: 11 пенсионеров построили цепь солидарности в парке Воинов-интернационалистов. Насколько я знаю, никого не задержали.

Кстати, минские пенсионеры скандировали "Свободу политзаключенным!". Очень больная тема. По данным "Весны", на 28 декабря политзаключенными в Беларуси признано 167 человек. Двое добавились за последние сутки.

Сегодня стало известно, что задержанным членам "Пресс-клуба" шьют уголовное дело за неуплату налогов. Шьют белыми нитками, всем понятно, что дело политическое. В поддержку захваченных журналистов выступили медиаорганизации и журналистские ассоциации Армении, Грузии, Латвии, Молдовы, Польши, России, Украины и Беларуси. Они выступили с совместным заявлением.

Другу убитого брестчанина Геннадия Шутова, Александру Кордюкову, заменили статью. Теперь он не "сопротивлялся милиции", а "покушался на убийство". Самих убийц ни в чем не обвиняют.

А еще сегодня день рождения у врача-анестезиолога БСМП Артема Сорокина. Артем опубликовал данные обследования Романа Бондаренко, из которых видно, что Роман был трезв. Сорокина задержали, пообещали, что отпустят, если он "раскается". Обманули.

Беларусы политзаключенных не забывают, постоянно пишут им письма (хотя не все письма доходят). А в поддержку Виктора Бабарико возле его дома в Цне сегодня с самого утра выстроился пикет. Во многих местах елочки украшают самодельными сердечками с именами политзаключенных.

Поскольку в борьбе с БЧБ наши "правоохранители" проявляют небывалое рвение, народ начал развлекаться. Сегодня беларусы увидели фото окна с тремя фамилиями: "Деникин – Буденный – Колчак". Идея так понравилась, что начался флэшмоб. Я, пожалуй, тоже присоединюсь. Мой вариант: "Линкольн — Чингачгук — Вашингтон".

Человек, который назначил себя президентом, определил дату Всебеларусского народного собрания, которое он назначил народом. ВНС пройдет 10-12 февраля. Думаю, в атмосфере небывалого ликования и поддержки широких народных масс.

Возле Дворца Независимости сегодня была суета, люди в черном ходили по окрестным домам и просили снять бел-красно-белые снежинки с окон. Все потому, что готовится большой Рождественский пиар-бал. Детей уже свезли со всей страны, поселили в гостинице "Беларусь". Бал завтра. Но точное время не сообщают. Видимо, дело в Дворце — все, что там происходит, происходит секретно и без анонсов. Инаугурация, например.

Ну да, Сане нужны какие-то радостные новости. Потому что в экономике совсем не радостно. Исследовательский центр ИПМ поделился результатами декабрьского опроса бизнеса. Были опрошены 211 компаний. Предпринимателей просили оценить ситуацию в экономике по пятибалльной шкале. Средняя оценка текущего состояния — 2,25 балла.

Средняя оценка перспектив развития — 2,06. Тяжело и простым работникам. По данным Белстата, только за ноябрь количество занятых в экономике уменьшилось на 7,4 тысячи. По сравнению с январем — на 22,3 тысячи. А тут еще братская Россия заявила, что не будет в 2021 году компенсировать Беларуси "налоговый маневр", то есть за нефть придется платить дороже.

"Власти", напомню, мечтают покрыть расходы за счет повышения налогов. Например, с работников ПВТ и "Великого камня" хотят получить дополнительно 170 млн рублей. Но могут и не получить, если легкие на подъем айтишники уедут к соседям, которые давно заманивают. И не только айтишники: беларусские врачи уже начали устраиваться на работу в Польше по упрощенной схеме.

Главная санкционная новость — Трамп подписал "Акт о демократии в Беларуси". Теперь Президент США (видимо, уже Байден) сможет быстро и легко вводить новые санькции. Напоминаю, это не опечатка, а сокращение от "санкции против Саньки".

Европейские санькции учитывают в Украине. Один из кошельков Лукашенко, Николай Воробей, хотел купить украинский "БТА Банк". И даже получил разрешение в Антимонопольном комитете. Но Нацбанк Украины отказал, сославшись на решение ЕС ввести против Воробья персональные ограничения.

А беларусы продолжают подводить итоги года. "Прессбол" так и не смог выбрать "Человека года". Титул достался сразу троим: Александре Герасимене, Елене Левченко и Ольге Хижинковой. В газете результат голосования публиковать побоялись, журналисты попросили опубликовать их в tut.by. И презентовали свой вариант первой полосы новогоднего номера "Прессбола".

Сам tut.by устроил большой опрос. Предлагает выбрать "Героя года 2020" из 17 вариантов, среди которых "Осужденный по 23.34", "Женщины в белом, которые в августе выступили против насилия", "Волонтеры и все неравнодушные беларусы"… В общем, я долго думал, выбирая своего фаворита.

Мне кажется, очень не хватает варианта, который предложили "Ведомости".

Просто "Беларус".

Андрей Жвалевский, «Фейсбук»

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