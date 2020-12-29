Умер знаменитый французский модельер Пьер Карден 4 29.12.2020, 15:25

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Пьер Карден

Ему было 98 лет.

Скончался французский модельер Пьер Карден. Об этом сообщает AFP со ссылкой на семью.

Он умер утром в Американском госпитале Парижа, расположенном в столичном пригороде Нейи-сюр-Сен к западу от столицы Франции. Модельеру было 98 лет. Причина смерти не уточняется, пишет «Новая газета».

Пьер Карден родился 2 июля 1922 года. Французский модельер итальянского происхождения, владелец ресторана «Максим» и одноименной торговой марки, Карден начал как театральный художник, но затем, в 1950 году, основал собственный дом моды и стал был первым кутюрье, который начал продавать платья и духи по более низким ценам.

Модельер запатентовал более 500 своих изобретений. В сентябре 2009 года его объявили послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Пьер Карден — владелец многочисленной недвижимости вокруг Елисейского дворца в VIII округе Парижа.

В 1963 он впервые побывал в СССР и с тех пор приезжал более 30 раз. Представительства модного дома Кардена действуют более чем в 100 странах мира.

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