Опознана еще одна участница ОПГ Лукашенко, помогавшая Баскову в набегах на Двор перемен 34 29.12.2020, 15:34

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Дарья Шманай

Только падальщиками этих людей и назовешь.

Дарья Шманай, титулированная межуниверситетским конкурсом красоты как «Королева-Весна-2013», помогала Дмитрию Баскову в его набегах на Двор перемен, сообщает телеграм-канал NEXTA.

Ранее она работала в службе протокола Лукашенко, а впервые в обществе диктатора ее заметили еще в 2013 году. Кроме сбора картошки с Лукашенко, карьеристка сжигала вместе со своим подельником-убийцей таблички на Богдановича 124.

К слову, в начале года пироманка купила себе апартаменты стоимостью около $150 тысяч в «Олимпик Парке», а сейчас работает в белорусских структурах в Москве.

«Только падальщиками этих людей назовешь: за все подачки отработают так, что мать родную продадут», — пишет телеграм-канал.

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