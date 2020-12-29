Опознана еще одна участница ОПГ Лукашенко, помогавшая Баскову в набегах на Двор перемен

Опознана еще одна участница ОПГ Лукашенко, помогавшая Баскову в набегах на Двор перемен34
- 29.12.2020, 15:34
- 18,246
Только падальщиками этих людей и назовешь.
Дарья Шманай, титулированная межуниверситетским конкурсом красоты как «Королева-Весна-2013», помогала Дмитрию Баскову в его набегах на Двор перемен, сообщает телеграм-канал NEXTA.
Ранее она работала в службе протокола Лукашенко, а впервые в обществе диктатора ее заметили еще в 2013 году. Кроме сбора картошки с Лукашенко, карьеристка сжигала вместе со своим подельником-убийцей таблички на Богдановича 124.
К слову, в начале года пироманка купила себе апартаменты стоимостью около $150 тысяч в «Олимпик Парке», а сейчас работает в белорусских структурах в Москве.
«Только падальщиками этих людей назовешь: за все подачки отработают так, что мать родную продадут», — пишет телеграм-канал.