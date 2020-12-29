Телеведущая Татьяна Бородкина: Мы обязательно победим
- 29.12.2020, 15:49
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Скоро обнимемся, родные.
Ведущая СТВ Татьяна Бородкина в августе уволилась с канала в знак протеста против насилия силовиков в отношении мирных граждан. Позже она покинула Беларусь из-за угроз. Татьяна Бородкина прислала свое обращение к белорусам в Telegram-канал «Хартия-97%».
- Чем дальше от Беларуси, тем больнее душе... Я каждую ночь вижу во сне мой дом в Хатежино. Успокаивает только то, что четко знаю – вернусь. Белорусы невероятные и мы обязательно победим. Скоро обнимемся, родные мои хатеженцы! Спасибо вам огромное за флаг, смелость, волю и веру!
На фото Татьяна Бородкина и оперная певица Маргарита Левчук.