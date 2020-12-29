Операция «Преемник»: эксперт назвал претендентов на пост главы Кремля 10 29.12.2020, 16:16

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Группы внутри российских элит осознают приближение конца правления действующего главы Кремля.

Также возможно, что в среде российских силовиков уже появился наследник президента РФ. Об этом заявил президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар, сообщает Guildhall.

«Именно по той причине, что часть элит в Кремле, даже пропутинских, чувствуют приближение финала, были выпущены мелкие на первый взгляд информационные диверсии. На российском или белорусском телевидении показывают, как Путин, перекладывая бумаги, демонстрирует не вполне адекватное поведение, появляются подробности его личной жизни и его любовницы, показывают, как она живет, то есть появляется информация явно дискредитирующего характера. Это говорит о том, что в среде российских спецслужб, вероятно, уже вырос его наследник, не преемник, которому он хотел бы передать власть, а именно наследник, который может быть из конкурентных для питерских «чекистов» кругов», – заявил аналитик.

«Кооператив «Озеро» – это лишь один из кланов внутри российских спецслужб и, к примеру, московский клан, конечно же, чувствовал себя не комфортно и в данном процессе мы видим кампанию по дискредитации Путина. Мы знаем о расследовании Билла Браудера (американский финансист), который оценивает личное состояние Путина в 200 миллиардов долларов, но пока это лишь его личные оценки, но если появятся определенные «Панамские офшоры», или что-то подобное, чего мы пока не видим, то это будет сигналом того, что это все, Путину – «лапти», поскольку такая информация может быть только из инсайдерских кругов. Думаю, ближайшие месяцы будут показательными в этом плане», – считает эксперт.

«Последнее время мы видим активность в медиа таких фигур, к примеру, как действующий руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, которого многие называют возможным приемником. Да, это может быть и эта фигура, а может быть и операция по отвлечению внимания. Тут возможны два сценария. Первый – действительно, из среды «чекистов» Путиным будет избран преемник и Нарышкин мог бы им быть. Второй – как Путина в 1999 году, который устраивал ельцинский клан и преследований ни Ельцина, ни представителей клана за исключением Березовского не было, так может появиться новая фигура, компромиссная для различных кланов, но это также будут решать силовики и олигархи, некие «силогархи», которым и является Путин. К примеру, тот же Сечин мог бы быть одним из претендентов «на престол», по многим критериям он устраивает Путина, хотя действующий глава Кремля его и побаивается. 2021 год может быть годом потрясений в данном вопросе» – подытожил Михаил Гончар.

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