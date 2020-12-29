Блогер Игорь Лосик держит голодовку уже 14 дней 4 29.12.2020, 16:23

2,045

Игорь Лосик

Политзаключенный рассказал, что он загадает на Новый год.

Блогер и политзаключенный Игорь Лосик держит голодовку уже 14 дней, пишет Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Несмотря на продолжительное воздержание от пищи, чувствует он себя удовлетворительно, и останавливаться не намерен. Вот, что передаёт сам Игорь:

«Всех с наступающим Новым годом! Я буду встречать его на третьей неделе голодовки с бутылочкой минералки.

Чувствую себя нормально, даже несмотря на появление непрошенных гостей в виде вшей в нашей камере. Так что Рождество прошло по-своеобразному «весело». 4 января Паулинке исполняется два годика. Очень жаль, что свой День рождения и Новый год она будет встречать без папы. Но я думаю о ней 24 часа в сутки, и только эти мысли дают мне сил.

Всем тысячам людей, которые поддерживают меня и мою семью, я хочу сказать «спасибо». Очень вам всем благодарен за слова поддержки. А я загадаю на Новый год поскорее обнять дочь и жену. Больше мне ничего и не нужно. Ради этого и справедливости держусь».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».