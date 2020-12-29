«Устранит ли его ближайшее окружение, сдаст сердце или страх заставит бежать без оглядки» 10 29.12.2020, 16:33

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Фото: «Наша Ніва»

Исходи Лукашенко — вопрос времени.

Читатель сайта Charter97.org считает, что судьба узурпатора уже предрешена.

- Что чувствовал Наполеон, въезжая в Москву? Наверняка ему казалось, что он победитель.

Сколько времени прошло пока он понял, что это была главная ошибка его карьеры? Что он чувствовал, когда из каждого окна, из каждой подворотни на него смотрели глаза, отчетливо понимающие, что он враг? Как часто он оборачивался, что он делал, чтобы заглушить страх перед непреклонным сопротивлением целого народа?

Важно то, что в условиях непрерывного давления, истощения ресурсов, разложения окружения, дезертирства на всех уровнях итогом всего, что он считал победой, стал исход.

У белорусов есть свой горе-завоеватель. Грубой, мерзкой, черной силой он узурпировал власть и нацепил на голову шутовскую корону императора. Он разрушил миф о себе, выставив на всеобщее обозрение гниль всего организма системы. Он до сих пор не верит в то, что произошло. И только все ускоряющаяся деградация системы, бегущие с корабля крысы, сгущающиеся тучи экономического истощения все громче кричат ему: уходи, уходи, уходи.

Сейчас мы не можем точно сказать, устранит ли его ближайшее окружение, сдаст сердце или страх заставит бежать без оглядки. Но его исход — это вопрос времени.

А мы?

Возможно, этот урок был нужен нам, чтобы расцвести как нация.

Возможно, чтобы весь мир увидел нашу внутреннюю красоту.

Возможно, чтобы мы научились объединяться для решения общих задач.

Возможно, чтобы мы выучили стихи новых поэтов, гордились песнями своих певцов, воспевали героев сегодняшних дней, отдавших всех себя ради нашей общей победы.

Возможно, чтобы мы поняли, кто мы и полюбили себя.

Маленькими шагами к большой победе, — пишет наш читатель.

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