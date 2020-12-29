Румыния поделится с Молдовой вакциной от COVID-19 из своей квоты 29.12.2020, 16:49

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Кроме того, в ближайшее время в Кишинев прибудет бригада румынских медиков-специалистов.

Румыния решила передать Молдове 200 тысяч доз вакцины от коронавируса, выделенных ей по квоте Евросоюза.

Об этом во вторник, 29 декабря, заявил румынский президент Клаус Йоханнис, передает «Интерфакс-Украина».

Кроме того, в ближайшее время в Кишинев прибудет бригада специалистов из Румынии, которые помогут своим молдавским коллегам подготовить кампанию по вакцинации от Covid-19.

«Мы также предоставим крупную партию медикаментов, защитного снаряжения и оборудования по борьбе с пандемией коронавируса», — рассказал Йоханнис во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

Минздрав Молдовы ранее назвал вакцину от коронавируса Pfizer «недостижимой мечтой» для страны из-за жестких требований к ее перевозке и хранению.

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