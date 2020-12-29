В Березе 80-летним пенсионерам отключили газ и они сутки просидели в холодном доме 1 29.12.2020, 17:13

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Инцидент произошел 18 декабря.

В Березе пожилые супруги Пилипчик сутки провели в холодном доме без отопления после визита аварийной газовой службы. Подачу газа к котлу им отключили из-за нарушения строительных норм, которые не допускают размещение мини-котельных в одной комнате с унитазом. Сын пожилой пары Леонид с действиями газовиков не согласился и написал жалобу, пишет tut.by.

Инцидент произошел 18 декабря. Вечером пятницы Леониду Пилипчику позвонили родители и пожаловались на некорректную работу котла.

— Они мне сказали, что не зажигается котел: идет обратный хлопок, есть запах газа. Я подъехал, посмотрел. Действительно все было так, как они описали. Я набрал аварийную службу и отъехал по работе. Когда вернулся к родителям, узнал, что им вообще отключили газ, — рассказал Леонид.

Отец Леонида — инвалид второй группы по сердцу, не ходит. Мама — бывшая несовершеннолетняя узница фашизма — восстанавливается после перенесенного коронавируса.

— Я позвонил по указанному в акте контактному телефону, чтобы узнать, зачем они оставили родителей без отопления. Мне ответили, что в их доме в комнате с отопительным котлом установлен унитаз. Я им объяснил, что унитаз там установлен для того, чтобы выливать фекалии от лежачего отца. На контакт со мной не шли. Я разобрал верхнюю часть унитаза, но мне сказали убирать и чашу. Только когда я на следующий день полностью убрал унитаз, они приехали и подключили газ. К тому моменту в комнате температура достигла 12 градусов. Родители в шубах лежали под одеялами, — рассказал Леонид.

Мужчина не оспаривает законность действий работников аварийки, но жалобу в исполком отнес. Претензии у него возникли к моральной стороне вопроса. Родителям за 80 лет, отец лежачий, сами разобрать унитаз они бы не смогли. Что бы они делали, если бы рядом не было сына, задается вопросом Леонид.

— Ну можно же сделать предписание демонтировать унитаз, когда закончится отопительный сезон, но не просто же так обрезать и уехать, — считает мужчина.

В «Березагаз» журналистам пояснили, что по строительным нормам не допускается размещение в мини-котельных санитарно-гигиенических приборов и оборудования. В случае с родителями Леонида в помещении радом с котлом находился унитаз.

Ранее на это нарушение специалисты обращали внимание владельцев жилья, сообщили на предприятии. Еще 24 января 2019 года выдавался акт-предписание с требованием убрать сантехническое оборудование из помещения мини-котельной. Потребителя предупредили о том, что в противном случае подачу газа остановят. 18 декабря работники выяснили, что нарушение не было устранено, и отключили газ, так как характер поступившей в аварийную службу заявки был серьезный: запах газа в помещении, «хлопок». Как только нарушение устранили, подачу возобновили.

Запрет на размещение сантехнического оборудования в топочных газовики объясняют вопросами безопасности и приводят в пример случаи из Гродно и Борисова, где от отравления угарным газом гибли люди.

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