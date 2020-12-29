В Иркутске сгорело здание компании, специализирующейся на печати портретов Путина 2 29.12.2020, 17:55

Фото: EPA

Причина возникновения пожара неизвестна.

В Иркутске сегодня ночью сгорело административное здание площадью 2 тыс. квадратных метров. Как пишет «Тайга.инфо», в здании находилась компания «Флаги-Иркутск», специализировавшаяся на выпуске символики разных стран и портретах президента РФ Владимира Путина, премьер-министра, главы ФСБ, федеральных министров и губернатора.

Здесь же располагались автосервис, пошивочная мастерская, компания «Комфортная среда», выпускавшая подъемники и пандусы, а также монтажная компания «ЭкспрессЛайн».

Причина возникновения пожара неизвестна, в происшествии никто не пострадал. «Пожарно-спасательным подразделениям МЧС России удалось отстоять тепловой узел, обеспечивающий теплоснабжением 32 объекта, в том числе три социально-значимых, а также расположенный вблизи жилой дом», — прокомментировали в региональном управлении МЧС.

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