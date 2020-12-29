Испания решила создать реестр людей, отказавшихся от вакцины против COVID-19 4 29.12.2020, 18:15

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Фото: REUTERS

Он будет распространен в Евросоюзе.

Правительство Испании создаст реестр людей, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса. Эти данные будут доступны другим странам Европы.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на The Guardian.

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья заявил, что отказ от прививки по «любой причине» будет задокументирован в специальной базе данных.

«Будет вестись реестр, который также будет передан нашим европейским партнерам… Документ не будет общедоступным, он будет подготовлен с максимальным соблюдением законодательства о защите данных», — сказал он.

В Испании кампания по вакцинации от коронавируса началась 27 декабря. Первый укол был сделан 96-летней женщине, проживающей в доме престарелых. Вакцинация является добровольной.

Опрос, проведенный в начале декабря, показал, что 40,5% испанцев согласны вакцинироваться, а еще 16% заявили, что сделали бы это, если бы вакцина оказалась «надежной».

Испания — одна из стран Европы, наиболее пострадавших от пандемии. Число жертв коронавируса превысило 50 тысяч человек. На сегодняшний день подтверждено около 1,9 млн случаев заражения.

Правительство Испании планирует к июню 2021 года вакцинировать 15−20 млн человек из 47 млн населения.

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