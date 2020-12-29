В минском аэропорту уже неделю ночуют африканцы, называющие себя футболистами 5 29.12.2020, 18:37

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Что случилось?

В Национальном аэропорту Минск уже почти неделю находится группа африканцев, которые называют себя футболистами. Tut.by попытался разобраться в ситуации.

Как стало известно, в столичном аэропорту уже несколько дней находятся как минимум семеро молодых африканцев, которые называют себя футболистами. Из ребят всего пару человек знают английский язык, а между собой общаются на французском. Сотрудники аэропорта говорят, что видят молодых людей в зале ожидания на третьем этаже комплекса и в кафе уже как минимум с 23 декабря — они постоянно находятся в здании и спят на сиденьях.

Общаться с журналистами и фотографироваться ребята не готовы, лишь говорят, что они африканские футболисты. Свои имена, клубы, за которые играли в Беларуси или других государствах, и страны, из которых прибыли, не сообщают — по их словам, просто не хотят никаких проблем и желают поскорее попасть домой. После настойчивых расспросов протягивают телефон. Русскоязычный собеседник на другом конце говорит, что представляет тех, кто пригласил парней в страну и теперь помогает им улететь домой. Мужчина против освещения ситуации журналистами, так как, по его словам, ничего, достойного внимания, не случилось: у африканцев произошла замена билетов, теперь они просто ожидают своего рейса. Ни свое имя, ни то, от имени кого он говорит, мужчина не сообщил, однако после общения с ним африканцы просто повторяли его слова.

Пресс-секретарь Национального аэропорта Минск Ромина Саматханова рассказала о том, что удалось выяснить ее коллегам, которые во вторник пообщались с африканцами:

— Это граждане нескольких африканских стран, в основном Сенегала и Ганы. Часть этой группы уже улетела. По их словам, они прибыли в Беларусь, отбыли двухнедельный карантин и через какое-то время собрались возвращаться, думая, что результат теста на коронавирус, который был у них с собой, действителен месяц. Из-за этого они не попали на свой рейс, пришлось перебронировать билеты и делать новый тест, который действителен 72 часа. Все это время они находились у нас в аэропорту. У них были еще какие-то нюансы, якобы ожидали какой-то информации из Сенегала. Мы побеседовали с ними, уточнили, не нужна ли им помощь. Они поблагодарили и заверили нас, что практически все из них уже забронировали билеты, сделали необходимые тесты и сегодня должны вылететь на родину.

Сама ситуация, в которой не владеющие даже английским языком африканские футболисты целую неделю находятся в аэропорту, а их клубы ничего не предпринимают, довольно необычна и заставляет усомниться в их статусе. Известный белорусский футбольный агент Валерий Исаев рассказал, что в нашей стране его коллеги редко приглашают игроков прямо из Африки. Этим, по его словам, чаще занимаются люди, имеющие другой юридический статус.

— «Организацией» трансферов, сборов и просмотров часто занимаются люди, которые не имеют статуса футбольного агента. Может, на уровне туристической деятельности. Но в большей степени африканцев, конечно, обманывают на родине. Берут с них солидные суммы за то, чтобы они приехали сюда. Как правило, эти африканские мошенники ищут на рынке здесь любых партнеров, которые помогают им делать документы. Но 80% «футболистов», которые выезжают из Африки, — это обычные мигранты, которые просто хотят уехать из страны. Они никогда не занимались футболом, для них это возможность пересечь границу, учитывая неспокойную обстановку во многих этих государствах.

По его словам, в силу лимита на иностранцев в высшей белорусской футбольной лиге игроков, непосредственно приехавших из Африки и сразу заинтересовавших клубы, очень мало.

— Есть африканские футболисты, которые приехали по студенческим визам и проявили себя в течение года-двух — но это буквально пара футболистов. Африканский рынок очень контролируем агентским и скаутинговым бизнесом ведущих клубов Европы и мира. Самые интересные и талантливые ребята к нам не приедут, потому что даже в Африке в некоторых странах есть зарплаты, значительно превышающие наши. Я уверен, что эти ребята, находящиеся в аэропорту, имеют мало отношения к футболу. Я думаю, что их наверняка смотрели в клубах, но ничего не вышло, — считает футбольный агент.

Нестандартность ситуации с застрявшими в аэропорту футболистами косвенно подтверждает и сама клубная процедура. К примеру, в пресс-службе футбольного клуба «Слуцк», из которого недавно ушли двое африканских игроков, журналистов заверили, что иностранцы уже покинули Беларусь, причем в таких случаях футболистов всегда сопровождает представитель клуба в аэропорту.

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