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В среду в Беларуси ожидается до +7 градусов

  • 29.12.2020, 18:58
В среду в Беларуси ожидается до +7 градусов

Будет облачно с прояснениями.

Дожди, местами туман и слабый гололед ожидаются в Беларуси 30 декабря, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Днем во многих районах ожидаются дожди, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 5-10 м/с, ночью порывы будут достигать 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 4. В дневные часы ожидается плюс 1-7 градусов.

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