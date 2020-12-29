Скорость вымирания России достигла рекорда за 14 лет 29.12.2020, 19:23

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Естественная убыль населения превысила полмиллиона человек.

Россия продолжает пикировать в демографическую пропасть на фоне резкого увеличения смертности из-за коронавируса и дальнейшего снижения рождаемости, показатели которой бьют антирекорды начала 2000х вопреки нацпроекту «Демография», стоящему бюджету около 800 млрд рублей в год.

За 11 месяцев 2020 года естественная убыль населения РФ достигла 574,8 тысячи человек, сообщил Росстат в оперативной статистике.

По сравнению с тем же периодом прошлого года скорость вымирания удвоилась и впервые с середины 2000-х превысила полмиллиона человек. Зафиксированный Росстатом показатель - рекордный с 2006 года: тогда в результате естественной убыли страна потеряла 687 тысяч граждан.

За 11 месяцев, согласно статистике, в России умерли 1,881 млн человек - на 229,7 тысячи больше, чем годом ранее. Более 81% избыточной смертности «приходится на COVID и последствия заболевания коронавирусом», заявила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова.

Из ее слов следует, что жертвами пандемии в России стали 186 тысяч человек - в 3,3 больше, чем официальная цифра оперативного штаба, который оценивает число летальных исходов в 55,8 тысячи (на 29 декабря).

Заявления Голиковой отчасти подтверждает и Росстат: согласно его данным, в ноябре Covid-19 привел к смерти 23,6 тысячи человек, еще 12 тысяч умерли с вирусом, который не был назван «основной причиной смерти».

В октябре общее число смертей, связанных с коронавирусом, составило 24,3 тысячи, в сентябре - 10,2 тысячи, в августе - 7,7 тысячи, в июле - 10,3 тысячи, в июне - 12,3 тысячи, в мае - 12.6 тысячи, в апреле - 2,8 тысячи. В сумме за 8 месяцев - 115,8 тысячи человек.

Уровень рождаемости в России также продолжает падать и в относительных величинах бьет антирекорды с начала 21 века.

Согласно Росстату, за январь-ноябрь в стране родились 1,308 млн детей - на 59,4 тысячи меньше, чем годом ранее. Относительный уровень рождаемости - 9,7 детей на тысячу человек населения - стал минимальным с 2002 года.

До недавнего времени естественную убыль компенсировал приток мигрантов, но в 2020 году он сменился резким оттоком из-за закрытых границ и рецессии в экономике.

На 1 декабря в России находились 7,8 млн иностранных граждан, из которых 6,2 млн - из стран СНГ. С начала года их число сократилось на 2,5 млн человек, подсчитали эксперты РАНХиГС на основе статистики МВД.

Таким образом, общая численность населения РФ по итогам 2020 года может сократиться почти 3 миллиона человек, чего статистика не видела ни разу с Великой отечественной войны.

В ближайшие 80 лет население РФ сократится на 40 миллионов человек, или почти 30%, прогнозирует группа ученых Университета Вашингтона в исследовании, которое опубликовал The Lancet.

По их оценке, в базовом сценарии к 2100 году в России останется 106 миллионов жителей против 146 млн сейчас.

Специальный коэффициент рождаемости в РФ сейчас составляет 1,61 - столько детей в среднем рожает одна женщина. Это значительно ниже, чем в среднеазиатских республиках бывшего СССР (3,55 - в Таджикистане, 2,78 - в Туркмении), но все еще выше показателей богатых стран Западной Европы и Азии: 1,33 в Италии, 1,35 в Испании, 1,26 в Сингапуре, 1,24 в Южной Корее.

К концу века рождаемость в РФ упадет до 1,41 ребенка на женщину, в результате впервые за несколько веков Россия выйдет из топ-10 стран по численности населения, полагают ученые.

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