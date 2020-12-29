В Бресте порыв ветра повалил на людей остановку
- 29.12.2020, 19:30
Скорость ветра в областном центре сегодня достигала 14 м/сек.
В Бресте сильный ветер сорвал навес на остановке общественного транспорта – пострадали два человека, сообщает БелТА.
Инцидент произошел в микрорайоне Восток. В 14.24 спасателям от очевидцев поступило сообщение о том, что на ул. Гаврилова ветер повалил остановку. Элементы конструкции упали на нескольких человек.
К приезду подразделений МЧС прохожие помогли выбраться пострадавшим. Двух женщин – 37 и 44 лет – бригада скорой медицинской помощи госпитализированы в областную клиническую больницу.
Их состояние медики оценивают как «тяжелое, но не реанимационное».
Скорость ветра в областном центре сегодня достигала 14 м/сек.