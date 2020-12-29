В Польше упрощают прием на работу врачей из-за рубежа 5 29.12.2020, 19:37

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Фото: PAP

Президент Польши подписал закон о внесении изменений в некоторые законы.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о внесении изменений в некоторые законы с целью обеспечения медучреждений страны медицинским персоналом в период эпидемии. Целью закона является обеспечение возможности трудоустройства в Польше на упрощенных условиях, среди прочего, медсестер, акушерок, диагностов и парамедиков из-за пределов Европейского союза. Закон также упрощает возвращение к медицинской профессии людей, у которых был перерыв в работе более 5 лет, передает «Радио Польша».

Чтобы получить право работать врачом в Польше любое лицо, независимо от гражданства, получившее образование врача за пределами Европейского союза, должно найти место работы в Польше, получить оттуда справку о том, что его готовы взять на определенную должность, и подать комплект документов в Министерство здравоохранения Польши.

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