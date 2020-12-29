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Евросоюз закупит еще 100 миллионов доз COVID-вакцины Pfizer

  • 29.12.2020, 20:37
  • 1,154
Евросоюз закупит еще 100 миллионов доз COVID-вакцины Pfizer

Сейчас в ЕC есть 200 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Европейский союз решил заказать у компаний Pfizer и BioNTech еще одну большую партию вакцины от коронавируса. Планируется закупить еще 100 миллионов доз COVID-вакцины, которой уже прививают жителей Евросоюза.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на странице в Twitter.

Как отметила фон дер Ляйен, сейчас в Евросоюзе есть 200 миллионов доз вакцины от коронавируса.

"Таким образом, у нас будет 300 миллионов доз вакцины, которая была оценена как безопасная и эффективная. Дальше будут и другие вакцины от коронавируса", - написала глава Еврокомиссии.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса в Евросоюзе началась 27 декабря. Некоторые страны ЕС начали прививать население на день раньше, поскольку получили вакцину первыми.

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