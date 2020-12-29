В Гродно милиция искала протестующих на детском новогоднем празднике 3 29.12.2020, 21:05

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фото с сайта: hrodna.life

Идиотские действия лукашистов не перестают удивлять белорусов.

В воскресенье 27 декабря в гродненском микрорайоне Барановичи дети и взрослые собрались на новогодний утренник. Праздник организовала местная церковная парафия, передает hrodna.life.

В разгар утренника приехало несколько машин милиции, одного из участников попытались задержать, дети перепугались. На следующий день мужчину все же задержали.

Утренник организовал местный приход храма в честь Августовской иконы Божией Матери.

— Это был парафиальный праздник для детей — чтобы они не сидели за компьютерами, чтобы и к ним пришел праздник Нового года, — рассказал настоятель храма Тимофей Ноздрин.

Про мероприятие священник говорил на службах. Многие прихожане откликнулись и помогли с организацией. Вместо ёлки украсили сосну возле храма. Нашлись те, кто захотел проводить конкурсы с детьми, на роли Деда Мороза и Снегурочки позвали актеров театра.

Преимущественно на празднике собрались жители Барановичей, приехали и их друзья, родственники. Всего было несколько десятков человек.

«Какой сейчас закон, какие правоохранители…»

Развлечения с детьми начались в 15 часов, а около 17 часов, когда дети читали стихи и водили хоровод, приехала милиция.

— Нас окружили со всех сторон. Церковь находится в сквере, вокруг сквера — дорога. И с каждой стороны стояла машина. Я видел три «уазика», и были еще в штатском на своих автомобилях, — рассказал настоятель.

Всего приехало шесть машин.

— Я стоял на крыльце храма. Вижу: приехал патрульный автомобиль милиции. Подумал, что много людей собралось, и это привлекло их внимание.

Настоятель увидел, что люди начали расходиться в разные стороны: кто-то в церковь, кто-то в здание воскресной школы. Когда отец Тимофей подошел, выяснилось, что милиция хотела забрать с собой мужчину, который был с ребенком и с собакой, водил хоровод со всеми.

Милиционеры сказали священнику, будто бы где-то неподалеку проходил незаконный митинг, и люди прибежали с того митинга к церкви.

— Я объяснил, что не видел никого с флагами, у нас никто лозунгов не кричал, а проходит праздник для детей. Они не хотели его [мужчину] отпускать, но общими силами — преимущественно были женщины с детьми — мы его «отбили».

В понедельник стало известно, что мужчину все же задержали — забрали с работы. Также один из прихожан рассказал отцу Тимофею, что человека, на которого зарегистрирован его автомобиль, вызвали в РОВД объяснять, что авто делало около церкви во время праздника.

фото с сайта: hrodna.life

Утренник прервался, все разъехались.

— Безусловно, праздник не был закончен, не всем раздали подарки, не все дети успели рассказать свои стихи.

Согласовывать приходские праздники с властями настоятель не планирует.

— Скоро мы так и богослужения будем согласовывать, служить нам или нет, — возмущается он. — Мы не призывали никого ни с флагами, ни с речами — это и так понятно для каждого человека.

фото с сайта: hrodna.life

— Пришли с детками, ребенок стишок рассказывала Деду Морозу, в глазах радость. и тут я вижу — проехал уазик, ну проехал да проехал. А через минуту летит прямо по полю к елке нашей, выходят, я так себе подумала: какой сейчас закон, которые правоохранители… нужно убегать, ведь, слышала, в Минске также пришли под елку, с детьми забирали. Ребенок, не раз видев, что делают сотрудники милиции, очень испугалась, — рассказала Hrodna.life одна из участниц праздника.

В гродненской милиции факт задержания мужчины после праздника подтвердили журналистам tut.by.

— С 17.08 по 17.15 на улице Казановского [на том самом месте у церкви] около 10 человек сфотографировались с незарегистрированной символикой, а потом сели в машины и уехали, — рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко. — Фотография появилась в некоторых гродненских Telegram-каналах.

Этот мужчина был задержан за участие в несанкционированном массовом мероприятии и водворен в ИВС до суда. Также идет работа по установлению личностей и других участников несанкционированного мероприятия.

— Мой ребенок очень испугался незваным гостям, говорит: «А мы что-то плохое сделали? Нас будут бить? Я боюсь…», капризничал и еле уснул. Спасибо «БРАВЫМ» ребятам. Спите теперь спокойно, защитили от террористов… — поделилась впечатлениями одна из участниц мероприятия в районном чате.

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