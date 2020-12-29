Первая в мире привитая от COVID женщина получила вторую дозу вакцины 1 29.12.2020, 21:52

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фото: sky.com

Первую дозу COVID-вакцины 90-летняя британка получила 8 декабря.

Британка Маргрет Кинан, которая первой в мире получила прививку от коронавируса вакциной Pfizer / BioNTech, получила вторую дозу. Об этом сообщает Sky News во вторник, 29 декабря.

Маргарет Кинан, 90 лет, получила первую прививку от коронавируса 8 декабря, а уже сегодня, спустя три недели, женщине ввели уже вторую дозу вакцины, которая необходима для иммунизации от COVID-19.

Сама инъекция была сделана в больнице Университета Ковентри.

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