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Узурпатор сменил командование ВВС и войсками ПВО

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  • 29.12.2020, 22:01
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Узурпатор сменил командование ВВС и войсками ПВО

Таракан провел кадровые перестановки.

Лукашенко совершил кадровые перестановки в командовании Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил, соответствующие указы узурпатор подписал 29 декабря, сообщили в пресс-службе нелегитимного во вторник.

Генерал-майор Сергей Трус освобожден от должности начальника Главного штаба – первого заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны и уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

На его место назначен генерал-майор Андрей Гурцевич, который соответственно освобожден от должности заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны. На эту позицию Лукашенко назначил полковника Дмитрия Михолапа.

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