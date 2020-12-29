Путинская истерика Алексей Навальный

29.12.2020, 23:15

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Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ

Спрогнозировать истерику бункерного дедушки было несложно.

Хотите увидеть как выглядит путинская истерика? Зайдите на сайт Следственного комитета России. Эти холуи-клоуны в 21-15 выложили пресс-релиз о том, что против меня возбудили новое уголовное дело.

И это не то дело, которым грозили мне вчера! А новое. Вчера они сообщили, что изменят условный срок по прежнему делу на реальный, а сегодня сообщают, что я украл половину пожертвований, которые вы перечислили на ФБК.

Надеюсь, что экспертизой по делу занимался центр криминалистики ФСБ.

Бункерный дедушка, очевидно визжал там так, что СК просто уже совсем не стесняясь просто придумывает чушь. Хотя о чем я говорю, какое стеснение. Они до сих пор не возбудили дело о попытке моего убийства, зато начали дело против Соболь, за то, что она позвонила в дверь одному из отравителей.

Повторюсь: спрогнозировать это было несложно. Я ж сразу сказал в ролике: они попытаются посадить меня за то, что я не умер в том самолете, а потом искал своих убийц. За то, что доказал: за всем стоит лично Путин. Он вор, готовый убивать тех, кто отказывается молчать о его воровстве.

Я до попытки меня убить не молчал, а после тем более не буду.

Присоединяйтесь ко мне. Россия должна быть свободна от воров-оккупантов и их приспешников в погонах.

Алексей Навальный, Facebook

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