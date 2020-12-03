Беларуси светит экономическое прозябание 3 Александр Класковский, naviny.by

3.12.2020, 8:21

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Фото: «Наша Ніва»

Спасут страну только граждане, если отстранят узурпатора от власти и возьмут судьбу в свои руки.

В грядущей пятилетке в Беларуси будут «настойчиво формировать» новую экономику, пообещал премьер Роман Головченко.

При этом Головченко анонсировал вероятные «модификации» оплачиваемого декретного отпуска (проще говоря, его могут сократить с трех до двух лет), заявил, что предстоит «переформатировать» пенсионную систему с упором на частные сбережения. В эти дни дорожает проезд в общественном транспорте.

То есть на практике, похоже, развернуто наступление даже на те крохи благосостояния, что есть теперь. Государство, у которого с финансами все хуже (бюджет 2021 года будет дефицитным), норовит поглубже залезть в карман обывателя, сбрасывает, как балласт, часть прежних социальных обязательств.

Отметим, что пятилетка, которая подходит к концу, уже безнадежно провалена (как и предыдущая). Среднегодовой рост ВВП в Беларуси в 2014–2019 годах составил всего лишь 0,3%. Средняя зарплата так и крутится вокруг несчастных 500 долларов в эквиваленте, как и в конце прошлого десятилетия.

Теперь же в стране такая политическая заварушка (причем у нынешних властей нет шансов по-настоящему стабилизировать ситуацию), что о надеждах улучшить свое материальное положение в ближайшие годы большинству населения лучше забыть.

Независимые экономисты отмечают, что жестокий политический кризис усугубляет экономические проблемы и перечеркивает шансы на нормальное развитие Беларуси.

Правит дубинка

Презентуя парламентариям программу правительства на новую пятилетку, премьер сделал акцент на создании благоприятных условий для инвестирования, снижении рисков для инвесторов и улучшении бизнес-среды. Также было подчеркнуто, что правительство хочет реализовать масштабные проекты будущего в сфере электротранспорта, инновационного здравоохранения, фармацевтике, внедрять умные города, точное земледелие.

«О том, что у нас будет замечательный бизнес-климат, будут созданы условия для привлечения инвестиций, мы слышим 25 лет, а оно все никак. Более того, в последние несколько месяцев даже то, что было сделано, практически разрушено до основания. После событий этой бурной осени доверие к государству уничтожено полностью», — заявил в комментарии для Naviny.by экономист Леонид Фридкин.

«Если люди, выходя в магазин за солью, не уверены, что не окажутся за решеткой, то вести речь об улучшении бизнес-климата по крайней мере неосторожно», — отмечает собеседник.

По его словам, есть очень четкая зависимость между наличием в стране стабильных правовых институтов и развитием экономики, в частности привлечением инвестиций. Когда государство снимает с себя обязанности и лишает население всех прав, то «в такой запредельно упрощенной матрице общество и экономика развиваться не могут».

«Могут ли осуществляться инвестиции, может ли развиваться какой бы то ни было бизнес, если нет уверенности, что он будет защищен государством?» — задается риторическим вопросом эксперт.

Надо ли удивляться, что мозги утекают?

По оценке Фридкина, выступление премьера было лозунговым и технократическим. Не затрагивались вопросы институционального развития. Между тем «все направления, которые собираются развивать, — биотехнологии, электротранспорт и другие отраслевые идеи — упираются в наличие и качество институтов, существующих в этой стране».

«Хорошо, допустим, будем развивать электротранспорт, дальше что? Будут автозаки на электродвигателях ездить по Беларуси? Это, конечно, большое достижение, но населению сильно лучше не станет», — иронизирует экономист.

С трибуны Овального зала Головченко анонсировал, что правительство будет бороться против «так называемой утечки мозгов», работать над стимулированием притока в страну высококвалифицированной иностранной рабочей силы. Как власти собираются удержать продвинутую часть населения на привязи, не очень понятно.

«Сначала расшугали всех, кто способен двигать экономику, а теперь озаботились, как нам победить утечку мозгов», — комментирует эти заявления Фридкин.

Действительно, здешние ИТ-компании и их иностранные партнеры выпали в осадок, когда после выборов 9 августа белорусские власти, стремясь подавить, как выражается Александр Лукашенко, мятеж, практически напрочь отрубили в стране интернет. А потом доблестные омоновцы стали молотить дубинками по светлым головам айтишников, создающих интеллектуальный продукт, который приносит стране валюту.

Теперь айтишники и целые компании этой сферы активно рвут когти, переезжают в соседние страны. Точно так же ищут счастья за границей исключенные за политику студенты. Уезжают и другие молодые люди, которые не видят для себя возможности получить нормальное образование и реализоваться в полицейском государстве. Все закономерно: когда власти лупят по головам, мозги утекают.

В лучшем случае — стагнация, в худшем — обвал

Что же ожидает белорусскую экономику на самом деле — хотя бы в ближайшей перспективе?

«На сегодняшний день одна из ключевых проблем — финансовое положение предприятий. Даже по официальным данным прибыль предприятий вдвое меньше, чем убытки убыточных предприятий, а в госсекторе прибыли нет вообще», — говорит Фридкин.

По его словам, дальнейшее кредитование убыточных и лишенных оборотных средств предприятий становится чрезвычайно рискованным. Без их реструктуризации, действующего института банкротства, «привычными манипуляциями» оздоровить госсектор не получится.

«Если сегодня Нацбанк героическими усилиями удерживает экономику от дальнейшего наращивания долгов, то одновременно он лишает возможности реализовывать планы краткосрочного роста за счет накачивания деньгами. Если лоббистам, которых около правительства полно, удастся сломить сопротивление Нацбанка, то у нас будут серьезные неприятности», — поясняет Фридкин.

Он прогнозирует, что в ближайшие месяцы в лучшем случае продолжится «затяжная вялотекущая стагнация», но не исключен и переход «в фазу серьезного обвала».

Путин поддерживает вербально, но с газом и нефтью пока туман

Тем временем правящая верхушка продолжает изображать дело так, будто источник проблем для Беларуси — это сугубо коварный Запад, якобы завидующий успехам синеокой республики.

Лукашенко 2 декабря на саммите ОДКБ по видеосвязи снова клеймил соседние страны ЕС и НАТО с их подрывными планами. Владимир Путин его поддержал, заявив, что на Беларусь оказывается беспрецедентное давление извне.

В плане антизападной риторики, ненависти к тому, что они называют цветными революциями, два авторитарных правителя трогательно солидарны. Но при этом Москва явно не торопится открывать перед белорусским партнером закрома.

Из обещанных в сентябре полутора миллиардов долларов кредитных денег Минск пока получил только полмиллиарда, а это на один зуб. Уже декабрь, но стороны пока не договорились, почем будут нефть и газ для Беларуси в 2021 году.

На днях зампредседателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина сообщила, что в связи с реализацией в России налогового маневра в нефтяной сфере стоимость нефти для белорусских НПЗ в 2021 году вырастет до 88-90% от мировой цены (сейчас — 85%). О какой-то компенсации последствий налогового маневра, чего ранее добивалась белорусская сторона, речи пока нет.

На прежние апелляции относительно газа и нефти подешевле Москва неизменно отвечала, что сначала не грех бы поглубже интегрироваться. Сейчас и эта тема заглохла. Как считают политические аналитики, Лукашенко стал слишком токсичным партнером, чтобы Кремль подписывал с ним дорожные карты так называемого углубления интеграции.

Москва сильно подкармливать не будет

Примечательно, что в будущем году Беларусь планирует переработать только 18 млн тонн нефти, в то время как прежде замахивалась на 24 млн (в принципе технические возможности двух НПЗ позволяют такой объем переварить).

«Сейчас мир залит нефтью и газом до такой степени, что извлекать сверхдоходы из нефтепереработки все равно не удастся», — говорит Фридкин.

В целом, по его мнению, Москва белорусскую экономику «сильно подкармливать не будет, но и добивать не станет». У России полно своих экономических проблем. Вдобавок в Кремле могут полагать, что незачем особо подкармливать того, кто все равно никуда не денется, отметил собеседник Naviny.by.

Это правда: Минск рьяно сжигает мосты в отношениях с Западом и тем самым гробит перспективы получить оттуда вожделенные инвестиции, кредиты, новые технологии. В упоении борьбы с «мятежом» власти крошат остатки правовой системы. Из всех сфер вычищаются «неблагонадежные» кадры, даже если они семи пядей во лбу или имеют золотые руки.

В итоге деградация страны неизбежна. Белорусам светит не только политическое бесправие под дубинками полицейского государства, но и экономическое прозябание. Если граждане не возьмут судьбу Беларуси в свои руки.

Александр Класковский, naviny.by

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