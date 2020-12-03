Ученые сравнили вероятность заразиться COVID-19 в семье и транспорте 3.12.2020, 8:26

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Специалисты проанализировали данные о 1178 пациентах в китайской провинции Хунань.

Во время режима самоизоляции риск заразиться COVID-19 для членов одной семьи намного выше, чем если бы они пользовались общественным транспортом. Об этом говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном в журнале Science.

Ученые проанализировали данные о 1178 пациентах в китайской провинции Хунань. Она граничит с провинцией Хубэй, административный центр которой — город Ухань — стал очагом распространения коронавируса в конце прошлого года.

Самым низким риск заражения оказался в медицинских учреждениях, в которых соблюдались защитные меры. В зависимости от близости контактов уровень риска рос. Он был ниже в общественном транспорте, заведениях общепита и местах развлечений, но оказался выше при общении с широким кругом родственников.

Наиболее высокий риск заразиться коронавирусом был в семье, члены которой живут вместе. Причиной, вероятно, стало то, что во время самоизоляции они чаще контактируют друг с другом, полагают ученые.

Чем дольше члены одной семьи, в которой есть заболевший COVID-19, находятся вместе, тем выше риск заразиться. Каждый день, проведенный в одном доме с инфицированным, увеличивает вероятность передачи заболевания на 10%, говорится в исследовании.

Китайские ученые оценивали риск заразиться коронавирусом в разных местах и с разным количеством контактов при условии введенного локдауна. Сейчас в России жесткий карантин не действует. В общественных местах, в том числе в транспорте, введено обязательное ношение защитных масок и перчаток, сохраняется требование по соблюдению социальной дистанции.

В этих условиях именно общественный транспорт — самое распространенное место заражения коронавирусом, сообщила в начале ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Чаще всего люди заражаются в транспорте. К сожалению, сегодня в статистике пока цифра не изменилась, 80% всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период», — сказала она.

В частности, высокий риск заразиться коронавирусом есть в метро, отметил бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, опасность представляют старые вагоны, в которых нет автоматической системы кондиционирования, и эскалаторы. Кроме того, в целом крайне велик риск заболеть COVID-19 и в часы пик, добавил он.

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