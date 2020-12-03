Владимир Некляев: Белорусская оппозиция готовила народ к сегодняшнему протесту 1 3.12.2020, 9:08

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Владимир Некляев

Как назревала белорусская революция.

Белорусский политик, кандидат в президенты 2010 года и бывший политзаключенный Владимир Некляев рассказал "Настоящему времени" об истоках белорусской революции.

Поэт и политик ответил на вопрос, чем отличаются нынешние протесты от акций 2010 года:

– Изменились масштабы, а принципы остались те же. Подавление всякого свободомыслия, всякого сопротивления нынешнему тоталитарному белорусскому режиму. Есть проблема и разница, мне кажется, в том, что в 2010 году недостаточно было народной силы, народной воли для того, чтобы изменить ситуацию в Беларуси. Но хватало лидеров протестов. Теперь, к сожалению, ситуация выглядит наоборот. Достаточно силы, достаточно народной воли, но есть острый дефицит в лидерстве, и об этом уже говорят очень многие.

– Как вы считаете, откуда сила и воля народа взялась через 10 лет?

– Не вдруг это все появилось. Можно, конечно, дело представлять так, что это какое-то чудо, никто не ожидал от народа, что он сможет подняться на борьбу за свободу. Неправда, это все готовилось долгие годы. С самого начала от прихода к власти Лукашенко белорусская оппозиция, прежде всего "Белорусский народный фронт", протестовала против вообще самого института президентства в Беларуси, в общем-то, несвойственного характеру белорусов, и тем более против прихода и удержания власти Лукашенко. Пытались наладить импичмент – не получилось. Все эти годы, четверть столетия, по сути, белорусская оппозиция готовила народ к этому протесту. Так что не все и не вдруг. Причем это происходило не только в политике, но и в культуре, что очень важно.

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