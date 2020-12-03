На участке бандита Шакуты под Минском сгорел мотоцикл 5 3.12.2020, 11:50

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Дмитрий Шакута

Сам член ОПГ Лукашенко скрывается от белорусов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с пожаром на приусадебном участке в Минском районе, который принадлежит семье известного кикбоксера Дмитрия Шакуты.

О возгорании пристройки к частному дому в Минском районе в МЧС сообщили утром 2 декабря. Спасатели потушили пожар, но постройка и имущество, в том числе мотоцикл, огнем уничтожены полностью, сообщает пресс-служба СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере».

Ранее СМИ сообщали, что пожар произошел в деревне Ельница недалеко от спорткомплекса «Стайки» в Минском районе. Дом по улице Китаева принадлежит бывшей жене Дмитрия Шакуты. По неофицальным данным они в разводе примерно год.

В последнее время имя Шакуты часто упоминается в связи со смертью Романа Бондаренко, избитого до комы жителя площади Перемен, которого из Центрального РУВД Минска в таком состоянии доставили в больницу. Врачи, несмотря на все усилия, не смогли его спасти.

Кстати, после смерти Бондаренко Шакуту на публике никто не видел. Источники телеграм-канала НЕХТА сообщили, что лукашенковский бандит с 13 ноября скрывается в России.

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