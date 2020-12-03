Байден обещает инвестировать «прежде всего в Америку» 1 3.12.2020, 12:02

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Избранному президенту предстоит борьба с экономическим спадом после пандемии.

Избранный президент США Джо Байден, разрабатывающий стратегию восстановления экономики после пандемии, пообещал инвестировать «прежде всего в Америку», передает «Голос Америки».

«Я хочу гарантировать, что мы будем бороться изо всех сил, инвестируя прежде всего в Америку, – сказал Байден газете New York Times. – Я не собираюсь заключать никаких новых торговых соглашений, пока мы не проведем крупные инвестиции здесь, дома».

В среду Байден провел виртуальную встречу с владельцами малого бизнеса и рабочими, которые пострадали от вызванного пандемией экономического спада.

Избранный президент провел мероприятие из Уилмингтона, штат Делавэр, где сосредоточена основная деятельность его переходной команды в преддверии инаугурации.

«Более 10 миллионов человек беспокоятся, как выплачивать следующий взнос по ипотеке, – отметил Байден. – И еще больше людей не имеют возможности платить за аренду».

Когда люди «слишком долго остаются без работы, им намного труднее вернуться на работу», добавил он. «Многие из них теряют годы возможностей».

Байден также сказал, что новый пакет экономической помощи обеспечит рост без долгосрочного финансового ущерба. Ранее в связи с коронавирусом были выделены средства в размере 3 триллионов долларов.

По словам Байдена, он не видит причин не повысить максимальную ставку налога для физических лиц с 37 процентов до 39,6 процента.

Джанет Йеллен, которую Байден выдвинул на пост министра финансов, назвала пандемию «американской трагедией», подчеркнув, необходимо действовать безотлагательно.

«Бездействие вызовет самоусиливающийся спад, который приведет к дальнейшему разорению, – предупредила Йеллен, в прошлом занимавшая пост председателя Федеральной резервной системы. – И мы рискуем оставить без внимания более глубокие структурные проблемы, такие как неравенство и отсутствие роста зарплат, особенно для работников, не имеющих высшего образования».

Тем временем президент Трамп продолжал утверждать, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы.

В обращении, размещенном в «Твиттере» и «Фейсбуке», президент заверил, что «полон решимости защитить избирательную систему», которая, по его словам, «подвергается скоординированному нападению».

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