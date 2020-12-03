В Несвиже умер известный хирург 2 3.12.2020, 13:05

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Игорь Богуш

У него был COVID-19.

На 68-м году жизни в Несвиже умер хирург Игорь Богуш. В городе его знали, не только как высококлассного специалиста, но и уважаемого человека. У Игоря Модестовича был COVID-19, передает tut.by.

— Папа более 20 лет был заведующим хирургическим отделением в Несвижской центральной районной больнице. К нему приезжали люди даже из Москвы, не говоря уже о Минске. Он занимался и сосудистой хирургией, и травматологической. Ему очень нравилось оперировать — это была его любимая работа. Его неоднократно приглашали уехать работать в Минск и не только, но он не хотел, ему нравилось в Несвиже, он очень любил свою работу — спасать людей, — рассказывает Юлия, дочь Игоря Модестовича.

В этом году Игорь Модестович получил орден почетного гражданина Несвижа.

Юлия рассказывает, что папа заразился коронавирусной инфекцией, был на изоляции, затем его сразу положили в реанимацию и оттуда он уже не вышел. Последние две недели он был на ИВЛ. Одно легкое, по словам дочери, было полностью поражено.

Коллеги Игоря Модестовича сегодня звонят родным и выражают свои соболезнования, говорят, что лишились хирурга, который передавал опыт и учил молодое поколение.

Игорь Модестович из семьи медиков: его мама работала фельдшером на скорой помощи, родной брат — санитарный врач.

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