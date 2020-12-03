Врач-инфекционист развеял популярный миф о симптомах коронавируса 2 3.12.2020, 13:56

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Этот признак присутствует лишь у части пациентов.

Врач-инфекционист Евгений Дубровский рассказал, что при коронавирусе такой специфический симптом, как потеря обоняния, присутствует лишь у части пациентов.

В эфире телеканала «Украина 24» Дубровский отметил, что возможность ощущать запахи иногда возвращается лишь через несколько месяцев после выздоровления.

На вопрос, правда ли, что человек болеет до тех пор, пока не ощущает запахов, Дубровский ответил: «Абсолютно не так. Это характерный специфический симптом, который появляется не с начала заболевания, а на 5−6 день только, и у разных людей по-разному. Люди выздоравливают от коронавируса на 14 день. Кто-то может чуть дольше, но это совсем чуть-чуть. А запах может вернуться и через месяц, и через два. Есть несколько пациентов, к которым он до сих пор не вернулся, а уже прошло несколько месяцев».

По словам врача, ПЦР-тест может показывать положительный результат до 10−12 дней.

«Есть пациенты, у которых месяцами позитивный ПЦР, например, ВИЧ-инфицированные. У них настолько слабая иммунная система, что коронавирус бесконтрольно размножается. Он не приносит большого вреда пациенту», — отметил он.

Врач отметил, что на 10 день пациент с коронавирусом уже считается «условно заразным», даже если у него позитивный тест.

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