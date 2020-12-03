«Белорусы, держитесь, боритесь до конца!» 3.12.2020, 14:28

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Фото: ТАСС

Участники проекта «Танцы на ТНТ» записали яркое видео в поддержку протестов в нашей стране.

Участники проекта «Танцы на ТНТ» сняли ролик, посвященный 117ому дню протестов в Беларуси, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«2020 год стал настоящим испытанием для многих. Сколько раз за эти месяцы мы наблюдали, как люди с поднятой головой выходят из самых сложных ситуаций!!?

Пожалуй, один из самых ярких примеров для нас всех - это Беларусь!

Несмотря на те решения, которые навязывает «власть» после известных событий, люди до сих пор сохраняют свое лицо, свое мнение и свою силу!

У меня много друзей, знакомых из этой братской для нас страны!

Я хочу, что бы все то, что пришлось пережить народу Беларуси не прошло зря. Держитесь, боритесь до конца!», — говорят авторы видео.

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