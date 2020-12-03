Обама, Клинтон и Буш будут агитировать американцев вакцинироваться от COVID-19

Обама, Клинтон и Буш будут агитировать американцев вакцинироваться от COVID-193
- 3.12.2020, 15:39
- 1,933
Политики готовы пройти вакцинацию в прямом эфире.
Несколько бывших президентов США на телевидении будут агитировать за вакцинацию от коронавируса COVID-19, чтобы повысить доверие американцев к вакцине.
Телеканал CNN сообщает, что за вакцинацию будут агитировать Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший.
"В конце концов, я могу выступить в эфире или записать на камеру процесс вакцинации, чтобы люди знали, что я доверяю науке", - сказал Обама.
Глава администрации Буша-младшего Фредди Форд заявил о том, что его шеф обратился к главному инфекционисту Энтони Фаучи и к координатору Белого дома по реагированию на COVID-19 Деборе Биркс, чтобы узнать, как он может помочь в продвижении вакцины.
Представители Клинтона также сообщили о согласии экс-президента на прохождение вакцинации в прямом эфире.
Перед этим британская газета The Guardian в редакционной колонке призвала политиков держаться подальше от программы вакцинации населения, поскольку общественная настороженность относительно вакцины уже стала серьезным препятствием на фоне общего недоверия к власти.
20 ноября американская корпорация Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech передали запрос на экстренное использование вакцины от COVID-19 в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов СШA. Ожидается, что рассмотрение запроса займет минимум несколько недель.
Ранее компании заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний.