Обама, Клинтон и Буш будут агитировать американцев вакцинироваться от COVID-19 3 3.12.2020, 15:39

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Политики готовы пройти вакцинацию в прямом эфире.

Несколько бывших президентов США на телевидении будут агитировать за вакцинацию от коронавируса COVID-19, чтобы повысить доверие американцев к вакцине.

Телеканал CNN сообщает, что за вакцинацию будут агитировать Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший.

"В конце концов, я могу выступить в эфире или записать на камеру процесс вакцинации, чтобы люди знали, что я доверяю науке", - сказал Обама.

Глава администрации Буша-младшего Фредди Форд заявил о том, что его шеф обратился к главному инфекционисту Энтони Фаучи и к координатору Белого дома по реагированию на COVID-19 Деборе Биркс, чтобы узнать, как он может помочь в продвижении вакцины.

Представители Клинтона также сообщили о согласии экс-президента на прохождение вакцинации в прямом эфире.

Перед этим британская газета The Guardian в редакционной колонке призвала политиков держаться подальше от программы вакцинации населения, поскольку общественная настороженность относительно вакцины уже стала серьезным препятствием на фоне общего недоверия к власти.

20 ноября американская корпорация Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech передали запрос на экстренное использование вакцины от COVID-19 в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов СШA. Ожидается, что рассмотрение запроса займет минимум несколько недель.

Ранее компании заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний.

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