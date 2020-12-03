The Economist: Пандемия открыла новую сферу «цифровой медицины» 3.12.2020, 16:19

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Пандемия ускорила основу для того, что, вероятно, будет следующей бизнес-сферой на триллионы долларов.

Если еще 20 лет назад такие сферы как здравоохранение и банковское дело были единственными областями, что не ощутили на себе потребительскую и цифровую революцию, то сейчас все изменилось. В последнее время банковская сфера активно перешла в «цифровое пространство», однако в течение длительного времени медицина на уровне диджитализации отстает не только от банковского дела, но и от туристической отрасли, розничной торговли, автопроизводства. Например, около 70% американских больниц все еще присылают документы по факсу. Генеральный директор крупной больницы в Мадриде отмечает, что электронный обмен данными о количестве больных в регионах Испании между больницами также был сложной задачей, когда COVID-19 активно распространялся по стране. Однако, пандемия коронавируса может стать открытием нового аспекта здравоохранения - «цифровой медицины», пишет журнал The Economist (перевод - zn.ua).

Показывая такие цифровые недостатки, пандемия наконец провоцирует изменения. Столкнувшись с хаосом в начале пандемии, врачи приняли цифровые изменения и аналитику, которые уже на протяжении многих лет были распространены в других отраслях. Врачам становится удобнее «работать» с пациентами дистанционно с помощью специальной «компьютерной диагностики» и лечения. А предприимчивые компании, стартапы, больницы, аптеки начинают постепенно погружаться в цифровой мир, тогда как технологические гиганты, такие как Amazon, Apple и Google, не теряют свой шанс предоставить соответствующие услуги.

Аналитический центр McKinsey подсчитал, что глобальные доходы от цифровой медицины - от телемедицины, интернет-аптек возрастут с 350 млрд долларов в прошлом году до 600 млрд долларов в 2024 году. «Части американского рынка здравоохранения» ждут цифрового преобразования. То же происходит в Китае, Европе и большинстве других стран мира.

Пандемия ускорила основу для того, что, вероятно, станет следующим бизнесом на триллионы долларов. Инвесторы активно вкладывают средства в новую отрасль, и это не удивительно, ведь спрос на цифровую медицину растет. Французская фирма Doctolib заявляет, что ее видеоконсультации в Европе в этом году выросли с тысячи до 100 тысяч в день. Китайский Интернет-портал здравоохранения Ping An Good Doctor также активно набирает популярность в Юго-Восточной Азии.

Конечно, нельзя исключать, что такая популярность цифровых медицинских услуг со временем утихнет, однако, так или иначе, некоторые изменения в медицинской отрасли точно состоятся.

Такие технологии, как датчики, вычисления и анализ данных активно внедряются в медицине, особенно на фоне обострения ситуации с COVID-19, ведь риск распространения болезни делает «дистанционную цифровую медицину» достаточно «привлекательной».

Пациенты заинтересованы. Опрос около 16 млн американцев показал, что они стали более активно использовать «услуги телемедицины» с января по июнь. Также американцы все чаще используют Интернет и мобильные приложения для различных медицинских целей.

Критически важно, что регуляторные органы во всем мире призывают поставщиков цифровых медицинских услуг к тому, чтобы они открыли свои закрытые системы - это предпосылка процветания «цифрового здоровья». ЕС продвигает электронный стандарт медицинской документации. В августе индийское правительство обнародовало план цифровой модернизации здравоохранения. Над диджитализацией медицины также начинает работать и Китай. Это предвещает "новую эру" для цифровой медицины, помогая здравоохранению эволюционировать.

Например, компания Amazon хочет, чтобы ее цифровой ассистент Alexa, могла с разрешения пользователя проанализировать кашель и сообщить, может ли это быть «коронавирусный кашель». В ноябре Amazon запустил цифровую аптеку, чтобы взять на себя распределение лекарств в Америке от фармацевтических фирм, посредников и розничных торговцев. Технологический гигант Apple разработал почти 50 тысяч «приложений для здоровья», которые можно установить на iPhone. Большая немецкая медико-техническая фирма Siemens Healthineers сотрудничает с американской сетью больниц Geisinger, чтобы расширить удаленный мониторинг пациентов. Пациенты индийских больниц "Apollo" могут воспользоваться специальным приложением для пополнения запасов лекарств и онлайн-консультаций с врачами.

Ранее «набеги технологических гигантов» на сферу здравоохранения потерпели крах, утверждает Шубхем Сингхал из аналитического центра McKinsey, поскольку медицина - это минное поле с мощными действующими руководителями, где бизнес-модели крупных технологических компаний не всегда могут быть реализованы.

Но пандемия ярко подчеркнула, что медицина также может подвергаться воздействию цифровых технологий. При этом, если новое поколение цифровых технологий будет процветать, оно должно "улучшать здоровье общественности, а не увеличивать расходы".

Возможно, медицину уже ждет «гибридное будущее», где Силиконовая долина теснее сотрудничает с традиционными компаниями здравоохранения, резюмирует журнал.

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