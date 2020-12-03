До +4°С ожидается в Беларуси в пятницу 1 3.12.2020, 16:30

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Местами пройдут небольшие осадки.

Порывистый ветер и до 4 градусов мороза ожидается в Беларуси 4 декабря, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет преобладать облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь), возможен гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, днем - от минус 1 до плюс 4 градусов.

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