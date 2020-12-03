Реальные доходы россиян не восстановятся до 2022 года 6 3.12.2020, 16:57

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Стагнация реальных доходов может снизить уровень доверия россиян к государству и вызвать недовольство в обществе.

Восстановление реальных доходов россиян после провала из-за кризиса, связанного с пандемией, затянется как минимум до конца 2022 года, пишет РБК со ссылкой на обзор экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. Стагнация реальных доходов может снизить уровень доверия к государству и вызвать недовольство в обществе. Прогноз Минэкономразвития более оптимистичный – полное восстановление реальных доходов уже в следующем году.

В 2021 году реальные располагаемые доходы россиян увеличатся в лучшем случае на 2 процента после спада на 5 процентов по итогам 2020 года. Предпосылок для быстрого восстановления действительно нет, в 2021 году есть риск стагнации реальных доходов, сказала изданию другой авторитетный специалист по вопросу – директор института "Центр развития" НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова. По прогнозу "Центра развития", реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизятся на 4,1 процента, в следующем году вырастут на 2,2, а в 2022 году – на 1,9 процента.

Руководитель направления "Макроэкономика" ЦМАКП Дмитрий Белоусов прогнозирует спад по итогам этого года на 3–3,5 процента и рост на 1,5 процента в 2021 году. По его оценкам, провал 2020 года будет перекрыт только к концу 2022 года. Тормозить восстановление реальных доходов в 2021 году будут подавленная экономическая активность из-за продолжающейся пандемии, секвестр бюджетных расходов и сложная экономическая ситуация в регионах, сказала РБК Акиндинова.

Прогноз Минэкономразвития намного оптимистичней. По мнению министерства, в 2020 году реальные доходы снизятся всего на 3%, в 2021 году вырастут на те же 3 процента, а затем будут расти на 2,4–2,5 процента в год. Снижение реальных располагаемых доходов приводит к росту уровня бедности в стране.

Ранее эксперты ВШЭ подсчитали, что из-за пандемии не менее 6,1 процента работающих представителей среднего класса в России перешли в категорию бедных. Реальная доля бедных в стране по итогам локдауна выросла до 19–20 процентов, отмечают исследователи. Ухудшить ситуацию может безработица. Орлова опасается, что она из циклической может превратиться в структурную и сохраниться по итогам 2021 года на уровне 6 процентов. На динамику безработицы могут влиять "эффект технологического сдвига, который сокращает спрос на труд", а также увеличение предложения на рынке труда как следствие более высокого уровня рождаемости в 2000-е годы.

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